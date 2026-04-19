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Saisonsabschluss mit Neustart

Start in eine neue Ära mit landesweiter Ganzjahreskarte

Sonntag, 19. April 2026 | 16:33 Uhr
Viel los auf den Skipisten in Tirol ski sym winter schnee
APA/APA (Archiv)/EXPA/JOHANN GRODER
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Von: mk

Schnals – Pünktlich zum feierlichen Abschluss der erfolgreichen Wintersaison 2026 verkündet Südtirols größter familienfreundlicher Bergbahnenverbund einen historischen Meilenstein: Aus der traditionsreichen Ortler Skiarena wird die neue Südtirol Skiarena.

Im Zuge dieses Relaunches wird das Angebot nicht nur geografisch auf das ganze Land ausgeweitet, sondern auch zeitlich: Aus der klassischen Wintersaisonkarte entsteht ein umfassendes Ganzjahresangebot für Winter, Frühling, Sommer und Herbst.

Große Preisverlosung im Schnalstal als Startschuss

Den Rahmen für diesen ersten Vorgeschmack auf die Zukunft bot die große Preisverlosung am heutigen Sonntag in der Alpin Arena Schnals. Dabei wird gemeinsam mit treuen Gästen und Partnern nicht nur der ausklingende Winter gefeiert, sondern auch der Blick auf eine spannende, ganzjährige Zukunft gerichtet.

Ein landesweites Angebot für 365 Tage im Jahr

Mit dem Relaunch wächst der Verbund deutlich über seine bisherigen Grenzen hinaus. Durch die Integration neuer, attraktiver Ski- und Wandergebiete im Wipptal sowie im Pustertal/Ahrntal entsteht ein authentisches, Südtirol-weit verfügbares Angebot. Passend dazu entwickelt sich auch das Kernprodukt weiter: Die neue Ganzjahreskarte der Südtirol Skiarena wird künftig zum ständigen Begleiter für Bergliebhaber – vom Skifahren im tiefsten Winter über Frühlingsausflüge und Sommerwanderungen bis hin zum goldenen Herbst in den Bergen.

Echtes Erlebnis und Fokus auf einheimische Familien

Trotz des Wachstums bleibt die Südtirol Skiarena ihren Grundwerten treu. Im Mittelpunkt steht weiterhin ein authentisches, unverfälschtes Südtirol-Erlebnis fernab des Massentourismus – geprägt von echtem Pistenspaß, ehrlichem Hüttenzauber und herzlicher Gastfreundschaft.

Die neue Ausrichtung richtet sich ganz bewusst an einheimische Familien, denen ein unkomplizierter und leistbarer Zugang zur heimischen Bergwelt ermöglicht werden soll. Aber auch für Gäste bietet die neue Struktur ein hochattraktives Gesamtpaket mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorstellung des Leistungsangebots im Sommer

Dies ist ein echter Vorgeschmack auf das neue Angebot. Alle weiteren Informationen zur neuen Ganzjahreskarte, den genauen Tarifen, der Preisgestaltung und den beteiligten Partnern der neuen Südtirol Skiarena werden im Rahmen einer offiziellen Präsentation im Sommer im Detail vorgestellt.

Bezirk: Vinschgau

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