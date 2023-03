Stipendien für das Europäische Forum Alpbach: Es geht wieder los

Bozen/Alpbach – Der Club Alpbach Südtirol Alto Adige (CASA) ermöglicht auch in diesem Jahr talentierten Südtirolerinnen und Südtirolern die Teilnahme am Europäischen Forum Alpbach (EFA). Die Bewerbungsphase für ein Stipendium läuft vom 1. bis 31. März.

Auch in diesem Jahr haben junge Südtirolerinnen und Südtiroler die Möglichkeit, am Europäischen Forum Alpbach (EFA) teilzunehmen und dort auf Führungskräfte und innovative Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Kultur und Wissenschaft zu treffen. Ab 1. März können sich Studierende unter 30 Jahren oder junge Berufstätige unter 35 Jahren, die aus Südtirol stammen oder hier ansässig sind, für ein Stipendium bewerben. Das Stipendium deckt die Teilnahmegebühr für das Europäische Forum Alpbach sowie die Unterkunft und Frühstück ab.

„Diese zweiwöchige Erfahrung mitten in den Tiroler Alpen ist kurz gesagt einzigartig. Die Teilnehmenden haben die Chance, von den Besten ihres Faches in Seminaren zu lernen, in direkten Kontakt mit einigen der führenden Köpfe aus sämtlichen Lebensbereichen zu kommen und gleichzeitig hunderte von jungen Talenten aus der ganzen Welt kennenzulernen“, so CASA-Präsident Simon Mariacher.

Bewerbungsfrist: 31. März

In diesem Jahr findet das EFA vom 19. August bis 2. September statt. Thematisch steht das Forum heuer unter dem Slogan „Bold Europe“; die vier Schwerpunkte befassen sich mit Klimaschutz, europäischer Wirtschaftsunabhängigkeit, Sicherheitspolitik und Schutz der Demokratie.

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten können vor Ort Seminare und Konferenzen besuchen und sich mit anderen jungen Menschen und hochrangigen Fachkräften über Europa austauschen. Die Bewerbungsphase läuft voraussichtlich bis 31. März. Mehr Informationen zur Bewerbung und den Teilnahmebedingungen gibt es unter www.alpbach.bz.it.

Über CASA

Alljährlich bringt CASA – dank großzügiger Unterstützung von Spenderinnen und Spendern – über Stipendien junge Menschen zum Europäischen Forum Alpbach (EFA), das jährlich etwa 4.000 Besucherinnen und Besucher zählt. Der Verein kann zudem auf ein aktives Alumni-Netzwerk blicken, das in Südtirol immer wieder interessante Veranstaltungen und Stammtische organisiert.

Am 7. März veranstaltet CASA gemeinsam mit der OEW und dem Frauenmuseum Meran die Podiumsdiskussion „Through the female lens“.