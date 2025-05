Streik bei LIDL Italia für Samstag angekündigt

Von: Ivd

Bozen – Am Samstag sind die Beschäftigten der Lebensmitteleinzelhandelskette LIDL Italia auch in Südtirol und im Trentino zum Streik aufgerufen.

Die gesamtstaatlichen Fachgewerkschaften haben italienweit einen Streik ausgerufen, um die festgefahrenen Verhandlungen zum Betriebsabkommen wieder in Gang zu bringen. Das Angebot des Unternehmens ist, was die wirtschaftliche Behandlung und die Arbeitsorganisation anbelangt, aus gewerkschaftlicher Sicht nicht annehmbar. Die Fachgewerkschaften haben für die Beschäftigten unter anderem ein zusätzliches fixes Lohnelement und/oder die Einführung einer Ergebnisprämie gefordert, während das Unternehmen lediglich eine Einmalzahlung und Einkaufsgutscheine bietet. Auch in Bezug auf die Arbeitsbelastung und die Arbeitszeitgestaltung, vor allem der vielen Teilzeitbeschäftigten, hat LIDL Italia bislang keine zufriedenstellenden Antworten geben.

Da laut SGBCISL kein weiteres Entgegenkommen vonseiten des Unternehmens zu erwarten war, haben die Fachgewerkschaften in der vergangenen Woche Protestmaßnahmen eingeleitet. Neben der italienweiten Arbeitsniederlegung am Samstag für den gesamten Arbeitsturnus ist auch ein Überstunden- und Mehrstundenstreik ausgerufen worden.

„Die Arbeitnehmer von LIDL Italia verdienen sich eine angemessene Anerkennung, sie haben in den letzten Jahren maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beigetragen, und diese Gewinne sollten zum Teil auch auf die Beschäftigten umverteilt werden“, so die Vertreter der Fachgewerkschaften Handel Südtirols und des Trentino.

LIDL Italia beschäftigt in der Region Trentino/Südtirol rund 200 Arbeitnehmer in 15 Filialen.