Sucht & Co machen k.o.

Brixen – Am 29. November findet von 8.30 bis 17.30 Uhr in der Cusanus-Akademie in Brixen eine internationale Tagung zum Thema Sucht statt. Dazu haben sich über 200 Besucher:innen angemeldet. Auf der Tagung geht es um aktuelle Trends in der Suchtforschung und -behandlung, um aktuelle Phänomene wie die kombinierte Einnahme von Alkohol und/oder Cannabis und um den Arbeitsalltag in der Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten.

Sucht ist die „Volkskrankheit“. Laut Medienberichten leidet ein Drittel der Südtiroler:innen – direkt oder indirekt – unter Alkoholsucht. Weiters lässt sich in Südtirol die kombinierte Einnahme von Alkohol und Kokain oder Cannabis feststellen. Sucht wird mit all den bekannten, fatalen Folgen für die Betroffenen und noch mehr für die Angehörigen als Problemlösungsversuch missbraucht. Sucht sucht Lösungen, und die brauchen sowohl Betroffene als auch das Fachpersonal.

Auf der internationalen Tagung setzen sich Expertinnen und Experten mit den aktuellen Fragen und Themen des Phänomens Sucht auseinander. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Substanzen Alkohol, Kokain und Cannabis. Die Referierenden werden von aktuellen Trends und von den Erfahrungen ihres Arbeitsalltags im ambulanten und stationären Settings berichten. Gemeinsam mit den Referierenden aus Deutschland, Österreich und Italien und den am Podium teilnehmenden Direktorinnen und Direktoren und Leiter:innen der lokalen Dienste, möchten wir mit Ihnen diskutieren, um die Behandlung unserer Suchtpatientinnen und Suchtpatienten zu verbessern.