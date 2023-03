Südtiroler Krebshilfe: Mehr als 2.300 Menschen geholfen

Bozen – Am 25. März lud die Südtiroler Krebshilfe ihre Mitglieder zur Vollversammlung nach Bozen. Die Vereinigung zeigte im Rückblick auf, welche Dienstleistungen und Projekte zugunsten von Krebspatienten und deren Angehörige im Vorjahr durchgeführt werden konnten. „Unter dem Motto ,Gemeinsam durch schwierige Zeiten, rücken wir in den Blickpunkt, mit welchen vielfältigen Angeboten die Südtiroler Krebshilfe den an Krebs erkrankten Menschen und deren Angehörige unterstützt. Und das in einer Lebensphase, wo unsere Mitglieder jegliche Hilfe benötigen – sei es in menschlicher, therapeutischer oder finanzieller Hinsicht“, erläuterte Ida Schacher, Präsidentin der Südtiroler Krebshilfe. Als Ehrengäste begrüßte sie unter anderem Kammerabgeordnete Renate Gebhard, die den Vorsitz der Versammlung übernahm, Landesrätin Waltraud Deeg und Sanitätsdirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Josef Widmann.

9.696 Mitgliedern, vielfältige Angebote

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Südtiroler Krebshilfe 9.696 Mitglieder. In den sieben Bezirksstellen erhalten die Betroffenen und deren Angehörige vielfältige Unterstützung: Informationsgespräche, sanitäre Leistungen wie die Lymphdrainage in den eigenen Ambulatorien, ein breitgefächertes Kursangebot oder Fahrdienste – die Südtiroler Krebshilfe bietet umfassende Dienstleistungen, die auch rege genutzt werden. Im Vorjahr nahmen über 2.300 Mitglieder eine oder mehrere Dienstleistungen der Südtiroler Krebshilfe in Anspruch. Ein ganz besonderer Dank ging dabei an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, welche die Umsetzung der Projekte und Angebote erst ermöglichen oder mit diversen Benefiz-Aktionen Spenden sammeln, um die Tätigkeiten der Krebshilfe mitzufinanzieren. Gedankt wurde auch den SVP-Frauen, die mit ihrem alljährlichen Primel-Verkauf im ganzen Land die Krebsforschung unterstützen.

Finanzielle Hilfen für Betroffene

Nach wie vor ist auch der Bedarf an finanzieller Unterstützung groß. Zahlreiche Kosten für Therapien oder sanitäre Hilfsmittel fallen an, die von den Betroffenen nicht immer im vollem Ausmaß getragen werden können. Hinzu kommen krankheitsbedingte Einkommensausfälle. Im Jahr 2022 erhielten 659 Betroffene in begründeten Fällen eine finanzielle Soforthilfe vonseiten der Krebshilfe. Dank der Hilfsaktion „Südtirol hilft“ konnten weitere 27 Notstandshilfen gewährt werden.

Die öffentlichen Beiträge für die Südtiroler Krebshilfe werden vollständig für die institutionellen Tätigkeiten verwendet, „sodass wir sämtliche Spenden und Einnahmen von Benefizveranstaltungen gänzlich für die Menschen einsetzen können“, so Landespräsidentin Ida Schacher.

Südtiroler Krebshilfe – Zahlen auf einem Blick

gegründet im Jahr 1981

sieben Bezirkssitze

9.696 Mitglieder

2.399 Mitglieder nahmen eine/mehrere Dienstleistungen in Anspruch

6.864 Stunden an sanitäre Leistungen wie Lymphdrainage

1.655 Stunden an Kurse und Ergotherapie

finanzielle Hilfen von über 270.000 Euro