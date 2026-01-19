Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Südtirolerin unter Italiens Top-Eismachern
Elisabeth Stolz vertritt Italien beim internationalen Finale

Südtirolerin unter Italiens Top-Eismachern

Montag, 19. Januar 2026 | 16:14 Uhr
Von: luk

Rimini/Vahrn – Die Südtiroler Bäuerin Elisabeth Stolz vom denkmalgeschützten Ansitz Hubenbauer in Vahrn zählt zu den besten Eismachern Italiens. Beim Wettbewerb „Gelato Festival World Masters“ erreichte sie mit der Sorte “I tesori delle nostre montagne” (“Die Schätze unserer Berge”) Platz vier.

Die Prämierung fand im Rahmen der Fachmesse Sigep in Rimini statt, die noch bis 20. Jänner läuft. Den Titel als bester Eismacher Italiens holte sich Salvatore Ravese aus Kalabrien. Platz zwei und drei gingen nach Padua und Bologna.

Stolz stellt ihr Fruchteis ausschließlich aus selbst angebauten Beeren, Früchten und Kräutern her. Entscheidend seien hochwertige Zutaten, betont sie. Die vier Bestplatzierten vertreten Italien beim internationalen Finale.

