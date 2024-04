Tariflösung für deutsches Luftsicherheitspersonal

Nach einer Schlichtung haben sich die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband BDLS auf höhere Gehälter für Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen geeinigt. Verdi erklärte am Montag, die Schlichtungskommission mit Vertretern beider Seiten sowie dem Schlichter habe der Schlichtungsempfehlung einstimmig zugestimmt. Über dessen Annahme mussten die zuständigen Gremien der Vertragsparteien entscheiden – bis zur Erklärungsfrist am Dienstag um 12.00 Uhr.

Bis dahin werde Verdi nicht zu Streiks aufrufen, hieß am Montagvormittag. Die vom Schlichter Hans-Henning Lühr vorgelegte Empfehlung, würde für die rund 25.000 Beschäftigten Erhöhungen zwischen 13,1 und 15,1 Prozent innerhalb von 15 Monaten bedeuten, erklärte der BDLS.

Streiks hatten am 1. Februar deutschlandweit elf Flughäfen lahmgelegt und auch Anfang und Mitte März den Flugverkehr massiv beeinträchtigt. Ohne Sicherheitskontrolleure für Passagiere, Personal und Waren mussten viele Flüge ausfallen.