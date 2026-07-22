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Tesla kam auf 33 Cent Gewinn pro Aktie

Tesla verfehlt Gewinnerwartung der Wall Street

Mittwoch, 22. Juli 2026 | 23:00 Uhr
Tesla kam auf 33 Cent Gewinn pro Aktie
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARIO TAMA
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Von: APA/dpa-AFX

Tesla hat im vergangenen Quartal dank wieder besserer Auslieferungen deutlich mehr Umsatz gemacht. Doch der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verfehlte haushoch die Erwartungen der Wall Street beim bereinigten Ergebnis pro Aktie. Analysten hatten bei diesem Wert im Schnitt mit 51 US-Cent gerechnet, Tesla kam auf 33 Cent, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.

Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent.

Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 28,24 Milliarden Dollar (24,75 Mrd. Euro). Grundlage dafür war ein unerwartet starker Zuwachs bei den Auslieferungen, die im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 480.126 Fahrzeuge stiegen. In den vergangenen beidem Geschäftsjahren hatte Tesla Absatzrückgänge verbucht.

Unter dem Strich sank der Quartalsgewinn um fünf Prozent auf gut 1,11 Milliarden Dollar. Das dürfte unter anderem eine Folge von Rabatten vor allem im wichtigen Heimatmarkt USA sein. Zudem sanken die Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Verschmutzungsrechten auf 146 Millionen Dollar von 439 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. US-Präsident Donald Trump hatte dieses Geschäft durch sein Vorgehen gegen Abgas-Grenzwerte in den USA dezimiert. In den vergangenen Jahren half der Handel mit CO2-Rechten Tesla oft über Durststrecken.

Tesla hat sein europäisches Werk, das das Model Y produziert, in Deutschland bei Berlin. Der Konzern hatte jüngst einen Ausbau der Produktion in der Fabrik angekündigt.

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