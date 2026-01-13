The Body Shop ist insolvent

Von: apa

Der Kosmetikhändler The Body Shop GmbH mit Sitz in Wien und zwölf Standorten in ganz Österreich ist insolvent, wie die beiden Kreditschutzverbände AKV und KSV1870 Dienstagnachmittag mitteilten. Das Konkursverfahren sei heute am Handelsgericht Wien eröffnet worden. Ein möglicher Fortbetrieb wird noch geprüft.

Derzeit lägen noch keine konkreten Informationen zu den Insolvenzursachen, den Passiva sowie den betroffenen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern vor, da das Konkursverfahren über Gläubigerantrag eröffnet worden sei, so der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870). Mangels Unterlagen, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine seriöse Einschätzung möglich, so der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Die Anmeldefrist für Forderungen läuft bis 4. März 2026. Die erste Prüfungsberichtstagsatzung ist für 18. März 2026 anberaumt. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Anwältin Susi Pariasek bestellt. “Die bestellte Insolvenzverwalterin wird nunmehr zu prüfen haben, ob ein Fortbetrieb für die betroffenen Gläubiger günstiger ist oder das Unternehmen geschlossen werden muss”, erklärte KSV-Insolvenzexpertin Brigitte Dostal.