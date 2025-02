Therapiemöglichkeiten bei Ösophagus- und Magenkarzinomen

Von: Ivd

Bozen – Das Symposium zu Ösophagus- und Magenkarzinomen widmet sich den neuesten Fortschritten in Diagnostik und Therapie dieser herausfordernden Tumorerkrankungen. Experten aus den Bereichen der Onkologie, Gastroenterologie, Chirurgie und Strahlentherapie der Universität Cattolica und des Südtiroler Sanitätsbetriebs, diskutieren über zukünftige Kooperationsprojekte in Zusammenarbeit mit der Landesabteilung Gesundheit wie fortgeschrittene endoskopische und bildgebende Techniken, molekulare Biomarker sowie minimalinvasive chirurgische und kombinierte Therapiemöglichkeiten.

Für die Vertreterinnen und Vertreter der Medien gibt es im Rahmen der Programmpunktes „Lunch with the Experts“ Gelegenheit, sich mit den Experten auszutauschen, und zwar am Freitag, 21.02.2025 um 12.45 Uhr im Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana Lorenz-Böhler-Straße, 13, Bozen.