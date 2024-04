Tipworld 2024: Erfolgreiche 44. Auflage mit

Bruneck – Die 44. Auflage der Tipworld erfreute sich auch dieses Jahr über regen Zuspruch mit mehr als 17.000 Besuchern aus dem gesamten Pustertal und darüber hinaus. Über 200 Aussteller bestätigten die Bedeutung der Messe für die östliche Landeshälfte mit einem vielfältigen Angebot. Dazu Präsident Hilpold: „Anziehungskraft der Messe bei Fachbesuchern und dem breiten Publikum weiterhin ungebrochen.“ Großes Highlight für die Wirtschaft war das Unternehmerforum am Montagabend zum Thema Künstliche Intelligenz. Die Vorbereitungen für die 45. Auflage haben bereits begonnen.

Auch die heurige Tipworld war mit über 17.000 Besuchern an vier Messetagen wieder gut besucht und wusste mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm und der unnachahmlichen Mischung aus Fachausstellung und Publikumsevent wieder voll zu überzeugen. Tipworld ist somit der jährliche Treffpunkt für die lokale Wirtschaft und darüber hinaus.

Landeshauptmann Arno Kompatscher würdigte Armin Hilpold für seine neunjährige Präsidentschaft der Messe Bozen und lobte die erzielten Ergebnisse. Das reiche Eventprogramm der Messe, das von Bezirksversammlungen der Wirtschaftsakteure über kulinarische Vorführungen an den Ständen des Hoteliers- und Gastwirteverbands (HGV) und des Südtiroler Köcheverbands (SKV) bis hin zum Unternehmerforum reicht, wird als Erfolgsrezept angesehen. Für Messepräsident Hilpold war dies auch eine Gelegenheit, eine kurze Bilanz seiner vergangenen Amtszeit zu ziehen.

Tipworld bietet Wirtschaftsvertretern und politischen Akteuren die Möglichkeit, sich zu treffen und über aktuelle Herausforderungen zu diskutieren. Die familiäre Atmosphäre der Messe fördert diesen Austausch und ermöglicht es, Hindernisse effizienter anzugehen. Der Input der über 200 Aussteller ist dabei von großem Wert.

Darüber hinaus fungieren die Stände des HGV und SKV als bedeutende gesellschaftliche Treffpunkte während der Veranstaltung. An diesen Ständen haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre kulinarischen Fähigkeiten und Kenntnisse zu präsentieren und ihre Talente bereits einige Jahre vor ihrem Eintritt in den Arbeitsmarkt unter Beweis zu stellen. Dieses Engagement bietet den jungen Teilnehmern eine wertvolle Gelegenheit, um praktische Erfahrungen zu sammeln und sich in einem professionellen Umfeld zu entfalten.

Das Unternehmerforum von NOBIS Bruneck (Part of Bruneck AKTIV GmbH) ist ein jährlicher, wichtiger Impulsgeber für die regionale Wirtschaft. Die 17. Auflage der hoch beliebten Veranstaltung bot ein wichtiges Forum für die Diskussion und Weiterentwicklung. Dieses Jahr konnten sich Unternehmer, Experten und Entscheidungsträger über die aktuellen Herausforderungen und die Chancen, die sich durch neue Technologien ergeben, austauschen. Das Unternehmerforum fand zum sechsten Mal im Rahmen der Messe im Tipworld Forum statt.

„Das vielfältige Eventprogramm der Messe ist entscheidend für ihren Erfolg. Tipworld fungiert als zentraler Treffpunkt für Wirtschaftspartner, Vertreter des Hotel- und Gastronomiesektors sowie des Südtiroler Qualitäthandwerks. Der entstehende Austausch zwischen Interessensvertretern und politischen Akteuren trägt maßgeblich zum Wohlstand der östlichen Landeshälfte bei, weshalb die Anziehungskraft der Messe bei Fachbesuchern und einem breiten Publikum weiterhin ungebrochen ist“, erklärte der Präsident der Messe Bozen, Armin Hilpold.

Die über 200 Aussteller der 44. Auflage äußerten sich sehr zufrieden mit der Messe. Josef Tasser von der Firma Hygan betonte die Bedeutung der Veranstaltung, insbesondere der beiden Fachbesuchertage, für ihr Unternehmen: „Tipworld ist für uns von enormen Wert, da wir direkt mit unserer Kundschaft in Kontakt treten können und auch neue Interessenten für uns gewinnen. Daher sind wir seit über vier Jahrzehnten stolz darauf, Teil der Messe zu sein, und freuen uns, auch im kommenden Jahr erneut teilzunehmen.“

„Unsere Teilnahme an dieser Messe reicht weit zurück – zuerst durch meinen Vater und seit einigen Jahren bin ich in seine Fußstapfen getreten“, sagte Martin Hecher von der gleichnamigen Firma Hecher Treppenbau. „Wir freuen uns immer auf diese Messe, denn sie ist die wichtigste Veranstaltung im Pustertal und bietet uns jedes Mal die Möglichkeit, neue Kunden zu begeistern.“

Der Geschäftsführer der Pustertaler Recycling Anlage (PRA), Martin Schulzenbacher, zog ebenfalls ein positives Fazit: „Wir nehmen einen sehr positiven Eindruck von dieser Auflage mit nach Hause. Das Publikumsinteresse war groß, und die Messe bot uns eine ausgezeichnete Gelegenheit, uns mit unserer Kundschaft auszutauschen und unsere Beziehungen weiter zu stärken.“

Messe Bozen blickt sehr optimistisch auf die bevorstehende 45. Auflage der beliebten Pusterer Messe, die vom 12. bis 15. April 2025 in Stegen stattfinden wird.