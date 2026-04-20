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Tischler setzen auf Austausch, Innovation und Qualität

Tischler setzen auf Austausch, Innovation und Qualität

Montag, 20. April 2026 | 12:31 Uhr
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Von: mk

Bozen – Gut besucht und geprägt von fachlichem Austausch sowie aktuellen Branchenthemen präsentierte sich die Jahresversammlung der Tischlerinnen und Tischler im Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa).

Über 50 Tischlerinnen und Tischler nahmen an der kürzlich stattgefunden Jahresversammlung teil und nutzten die Gelegenheit, sich über Entwicklungen im Berufsfeld sowie über neue Impulse für ihre Betriebe zu informieren.

Rückblick und Ausblick der Berufsgemeinschaft

Michael Gruber, Obmann der Tischlerinnen und Tischler im lvh, eröffnete die Versammlung und gab einen Überblick über die Tätigkeiten des vergangenen Jahres. Dabei wurde deutlich, wie aktiv die Berufsgemeinschaft aufgestellt ist: Zahlreiche Sitzungen, Initiativen im Bereich Ausbildung sowie die Organisation von Wettbewerben und Veranstaltungen unterstreichen das Engagement für die Weiterentwicklung des Tischlerhandwerks.

Auch der Blick nach vorne spielte eine zentrale Rolle. Themen wie Nachwuchsförderung, Teilnahme an internationalen Wettbewerben wie den WorldSkills sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ausbildung standen im Fokus.

Innovation und Förderung im Mittelpunkt

Ein inhaltlicher Schwerpunkt lag auf technischen Entwicklungen und Fördermöglichkeiten für Betriebe. Im Fachreferat der TechniZert GmbH wurden für neue Maschinen und Anlagen aktuelle Förderinstrumente wie die Hyperabschreibung und das Bando ISI INAIL 2026 vorgestellt.
Die Verbindung von Innovation und Praxis zeigte einmal mehr, wie wichtig technologische Weiterentwicklung für die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe ist.

Serviceleistungen des Verbandes

lvh-Direktor Walter Pöhl informierte im Rahmen der Versammlung über die umfangreichen Serviceleistungen des Verbandes. Dabei wurde deutlich, wie breit das Unterstützungsangebot für die Mitgliedsbetriebe aufgestellt ist – von Förderberatung über betriebliche Entwicklung bis hin zu Weiterbildung und Interessenvertretung.

Handwerk als Zukunftsbranche

Die Jahresversammlung machte einmal mehr deutlich: Das Tischlerhandwerk ist gut aufgestellt und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Qualität, Ausbildung und Innovation bilden dabei die zentralen Säulen.
Der rege Austausch unter den Teilnehmenden sowie die große Beteiligung zeigen, wie wichtig solche Veranstaltungen für die Branche sind. Sie bieten nicht nur Information, sondern auch Orientierung – und stärken den Zusammenhalt innerhalb des Handwerks.

Bezirk: Bozen

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