Bezos-Rakete setzt Satellit in falscher Umlaufbahn ab

Von: APA/dpa

Die leistungsstarke Schwerlastrakete “New Glenn” des Weltraumunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat bei ihrem dritten Start einen Satelliten in der falschen Umlaufbahn abgesetzt. Die genauen Hintergründe seien vorerst noch unklar, teilte Blue Origin mit. “Wir untersuchen das derzeit und werden ein Update geben, wenn wir detailliertere Informationen haben.” Die “New Glenn” war zuvor planmäßig vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida gestartet.

Erstmals geschah das mit einer zuvor bereits verwendeten Raketenstufe. Diese Raketenstufe landete nach dem Start auch diesmal wieder auf einer Plattform im Atlantik. Der Satellit namens “Blue Bird 7” sei dann allerdings in einer zu niedrigen Umlaufbahn abgesetzt worden, wie auch der Hersteller AST SpaceMobile bestätigte.

Die “New Glenn”-Rakete hatte es beim Erstflug im Jänner 2025 direkt ins All geschafft. Beim zweiten Flug rund zehn Monate später hatte die Rakete zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde NASA ins All gebracht. In Zukunft will Blue Origin mit der “New Glenn”-Rakete dem Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert.