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Trump und Bessent lassen Moskau Kriegskasse füllen

Ukraine kritisiert US-Politik bezüglich russischem Öl

Sonntag, 19. April 2026 | 10:56 Uhr
Trump und Bessent lassen Moskau Kriegskasse füllen
APA/APA/AFP/JIM WATSON
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Von: APA/AFP

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Verlängerung der Lockerung von US-Sanktionen für russisches Erdöl scharf kritisiert. “Jeder Dollar, der für russisches Öl gezahlt wird, ist Geld für den Krieg” gegen die Ukraine, schrieb Selenskyj am Sonntag auf Onlineplattformen.

Durch die anhaltende Lockerung der US-Sanktionen könnten weiter russisches Rohöl und russische Erdölprodukte verkauft werden, die sich bereits auf Schiffen befinden, führte der Präsident aus. “Das sind zehn Milliarden Dollar – Mittel, die direkt in neue Angriffe gegen die Ukraine umgewandelt werden.” Zehn Milliarden Dollar sind knapp 8,5 Mrd. Euro.

Das US-Finanzministerium hatte am Freitag eine Lizenz für den Verkauf von russischem Erdöl und russischen Erdölprodukten auf Schiffen bis zum 16. Mai verlängert. Dabei hatte US-Finanzminister Scott Bessent erst am Mittwoch versichert, die vor einem Monat wegen der gestiegenen Ölpreise beschlossene Sanktionslockerung nicht weiter zu verlängern.

Trump lässt Putin von Iran-Krieg profitieren

Die USA hatten wegen der Sperre der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Straße von Hormuz im Zuge des Iran-Kriegs und der in der Folge stark gestiegenen Ölpreise die gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen gelockert. Dies war eigentlich nur als vorübergehende Maßnahme gedacht. Russland konnte seine Einnahmen aus dem Ölgeschäft in der Folge nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) nahezu verdoppeln.

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