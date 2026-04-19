Vater unter Schock: Elfjähriger gerät unter Egge von Traktor

Von: mk

Mals – Zu einem Traktorunfall in Mals im Vinschau ist es am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr gekommen. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, geriet ein elfjähriger Junge während Feldarbeiten unter die Egge eines Traktors. Wie durch ein Wunder kam das Kind mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon.

Der dramatische Zwischenfall hat sich auf einen Acker ereignet. Ein ortsansässiger Bauer war gerade dabei, seinen Grund für die Aussaat vorzubereiten. Mit seinem Traktor und einer angekoppelten Egge – einem Gerät, das dazu dient, Erdschollen zu zerkleinern und den Boden zu lockern – bearbeitete er das Feld. Sein elfjähriger Sohn begleitete ihn bei der Arbeit.

Der Junge geriet plötzlich unter die Maschine und blieb an den Zinken der Egge hängen. Wie genau es dazu kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang.

Der Vater wählte sofort die Notrufnummer 112 und setzte den Rettungseinsatz in Gang. IM Einsatz standen das Weiße Kreuz und die örtliche Feuerwehr. Gleichzeitig landete der Notarzthubschrauber Pelikan 3.

Der Elfjährige war während des Einsatzes stets bei Bewusstsein. Nachdem er aus seiner Lage befreit worden war, brachte man ihn ins Meraner Krankenhaus. Der Vater stand zunächst unter Schock. Wie sich später herausstellte, erwiesen sich die Verletzungen nicht als schwerwiegend.