Aktuelle Seite: Home > Chronik > Sänger Heino wehrt sich gegen Wahlwerbung rechtsextremer AfD
Heino lässt sich Vereinahmung durch Rechte nicht gefallen

Sänger Heino wehrt sich gegen Wahlwerbung rechtsextremer AfD

Sonntag, 19. April 2026 | 12:37 Uhr
Heino lässt sich Vereinahmung durch Rechte nicht gefallen
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Sänger Heino (87) geht juristisch gegen eine Wahlwerbung der deutschen Rechtsaußenpartei AfD vor. Beim Landgericht Neuruppin sei per Eilantrag eine einstweilige Verfügung beantragt worden, sagte Heinos Manager Helmut Werner. Demnach, weil ein AfD-Kandidat in der Uckermark in Brandenburg vor der Landratswahl an diesem Sonntag mit Heino Wahlwerbung gemacht hatte und der Aufforderung von Heinos Rechtsanwalt, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, nicht nachgekommen war.

Der Sänger verlangt zudem 250.000 Euro Schmerzensgeld. AfD-Kandidat Felix Teichner (35) hatte in sozialen Medien geschrieben: “Am Sonntag würde Heino Felix wählen.” Zuerst hatte die “Bild”-Zeitung über den Fall berichtet.

“Das ist eine Unverschämtheit, und das geht zu weit”, ließ Heinos Manager von dem Sänger ausrichten. Die einstweilige Verfügung soll verhindern, dass Teichner Heinos Namen im Rahmen von Wahlwerbung erneut verwendet. Teichner sagte der “Bild”-Zeitung, Heinos Rechtsanwalt sollte überlegen, ob er wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen wolle. Er stellte in Frage, dass dem Sänger ein Schaden entstanden ist.

“Schwachsinn”, Heino in rechter Ecke zu vermuten

Der Politiker habe sich nach der Aufforderung, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, als Heino-Fan bezeichnet und versprochen, die Werbung zu löschen. Das sei aber nicht genug, sagte Werner. “Es besteht ja die Gefahr, dass die Tat wieder begangen werden kann.”

Heino habe sich öffentlich bereits gegen die ausländerfeindliche AfD (Alternative für Deutschland) ausgesprochen, und es sei inakzeptabel, von der Partei vor ihren Karren gespannt zu werden. Der Sänger hätte aber bei einem ähnlichen Vorgehen einer anderen Partei auch juristische Schritte eingeleitet, sagte Werner.

Heino ist zurzeit auf Tournee. Bei seinen Konzerten singt er Volkslieder und auch die deutsche Nationalhymne. Der Sänger werde seit Jahrzehnten von manchen in der rechten Ecke vermutet, sagte Werner. “Das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Es ist ein großes Problem in Deutschland, dass man das Thema Heimat mehr oder weniger einer Partei überlassen hat, und zwar der falschen.”

Die Alternative für Deutschland (AfD) ist die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Sie vom deutschen Verfassungsschutz in ihrer Gesamtheit als “gesichert rechtsextrem” eingestuft worden. Bis zum Abschluss eines von der Partei angestrengten Gerichtsverfahrens gegen die Einstufung behandelt sie der Inlandsgeheimdienst allerdings nur als “rechtsextremen Verdachtsfall”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ist das unser Südtirol?”
Kommentare
149
“Ist das unser Südtirol?”
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Kommentare
53
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Kommentare
37
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Kommentare
35
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Trump spricht von neuen Angriffen und “guten Nachrichten”
10
Trump spricht von neuen Angriffen und “guten Nachrichten”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Sänger Heino wehrt sich gegen Wahlwerbung rechtsextremer AfD
Heino lässt sich Vereinahmung durch Rechte nicht gefallen

Sänger Heino wehrt sich gegen Wahlwerbung rechtsextremer AfD

Uhr
Heino lässt sich Vereinahmung durch Rechte nicht gefallen
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Sänger Heino (87) geht juristisch gegen eine Wahlwerbung der deutschen Rechtsaußenpartei AfD vor. Beim Landgericht Neuruppin sei per Eilantrag eine einstweilige Verfügung beantragt worden, sagte Heinos Manager Helmut Werner. Demnach, weil ein AfD-Kandidat in der Uckermark in Brandenburg vor der Landratswahl an diesem Sonntag mit Heino Wahlwerbung gemacht hatte und der Aufforderung von Heinos Rechtsanwalt, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, nicht nachgekommen war.

Der Sänger verlangt zudem 250.000 Euro Schmerzensgeld. AfD-Kandidat Felix Teichner (35) hatte in sozialen Medien geschrieben: “Am Sonntag würde Heino Felix wählen.” Zuerst hatte die “Bild”-Zeitung über den Fall berichtet.

“Das ist eine Unverschämtheit, und das geht zu weit”, ließ Heinos Manager von dem Sänger ausrichten. Die einstweilige Verfügung soll verhindern, dass Teichner Heinos Namen im Rahmen von Wahlwerbung erneut verwendet. Teichner sagte der “Bild”-Zeitung, Heinos Rechtsanwalt sollte überlegen, ob er wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen wolle. Er stellte in Frage, dass dem Sänger ein Schaden entstanden ist.

“Schwachsinn”, Heino in rechter Ecke zu vermuten

Der Politiker habe sich nach der Aufforderung, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, als Heino-Fan bezeichnet und versprochen, die Werbung zu löschen. Das sei aber nicht genug, sagte Werner. “Es besteht ja die Gefahr, dass die Tat wieder begangen werden kann.”

Heino habe sich öffentlich bereits gegen die ausländerfeindliche AfD (Alternative für Deutschland) ausgesprochen, und es sei inakzeptabel, von der Partei vor ihren Karren gespannt zu werden. Der Sänger hätte aber bei einem ähnlichen Vorgehen einer anderen Partei auch juristische Schritte eingeleitet, sagte Werner.

Heino ist zurzeit auf Tournee. Bei seinen Konzerten singt er Volkslieder und auch die deutsche Nationalhymne. Der Sänger werde seit Jahrzehnten von manchen in der rechten Ecke vermutet, sagte Werner. “Das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Es ist ein großes Problem in Deutschland, dass man das Thema Heimat mehr oder weniger einer Partei überlassen hat, und zwar der falschen.”

Die Alternative für Deutschland (AfD) ist die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Sie vom deutschen Verfassungsschutz in ihrer Gesamtheit als “gesichert rechtsextrem” eingestuft worden. Bis zum Abschluss eines von der Partei angestrengten Gerichtsverfahrens gegen die Einstufung behandelt sie der Inlandsgeheimdienst allerdings nur als “rechtsextremen Verdachtsfall”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ist das unser Südtirol?”
Kommentare
149
“Ist das unser Südtirol?”
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Kommentare
53
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Kommentare
37
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Kommentare
35
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Trump spricht von neuen Angriffen und “guten Nachrichten”
10
Trump spricht von neuen Angriffen und “guten Nachrichten”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Aktuelle Seite: Home > Politik > Sänger Heino wehrt sich gegen Wahlwerbung rechtsextremer AfD
Heino lässt sich Vereinahmung durch Rechte nicht gefallen

Sänger Heino wehrt sich gegen Wahlwerbung rechtsextremer AfD

Uhr
Heino lässt sich Vereinahmung durch Rechte nicht gefallen
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Sänger Heino (87) geht juristisch gegen eine Wahlwerbung der deutschen Rechtsaußenpartei AfD vor. Beim Landgericht Neuruppin sei per Eilantrag eine einstweilige Verfügung beantragt worden, sagte Heinos Manager Helmut Werner. Demnach, weil ein AfD-Kandidat in der Uckermark in Brandenburg vor der Landratswahl an diesem Sonntag mit Heino Wahlwerbung gemacht hatte und der Aufforderung von Heinos Rechtsanwalt, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, nicht nachgekommen war.

Der Sänger verlangt zudem 250.000 Euro Schmerzensgeld. AfD-Kandidat Felix Teichner (35) hatte in sozialen Medien geschrieben: “Am Sonntag würde Heino Felix wählen.” Zuerst hatte die “Bild”-Zeitung über den Fall berichtet.

“Das ist eine Unverschämtheit, und das geht zu weit”, ließ Heinos Manager von dem Sänger ausrichten. Die einstweilige Verfügung soll verhindern, dass Teichner Heinos Namen im Rahmen von Wahlwerbung erneut verwendet. Teichner sagte der “Bild”-Zeitung, Heinos Rechtsanwalt sollte überlegen, ob er wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen wolle. Er stellte in Frage, dass dem Sänger ein Schaden entstanden ist.

“Schwachsinn”, Heino in rechter Ecke zu vermuten

Der Politiker habe sich nach der Aufforderung, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, als Heino-Fan bezeichnet und versprochen, die Werbung zu löschen. Das sei aber nicht genug, sagte Werner. “Es besteht ja die Gefahr, dass die Tat wieder begangen werden kann.”

Heino habe sich öffentlich bereits gegen die ausländerfeindliche AfD (Alternative für Deutschland) ausgesprochen, und es sei inakzeptabel, von der Partei vor ihren Karren gespannt zu werden. Der Sänger hätte aber bei einem ähnlichen Vorgehen einer anderen Partei auch juristische Schritte eingeleitet, sagte Werner.

Heino ist zurzeit auf Tournee. Bei seinen Konzerten singt er Volkslieder und auch die deutsche Nationalhymne. Der Sänger werde seit Jahrzehnten von manchen in der rechten Ecke vermutet, sagte Werner. “Das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Es ist ein großes Problem in Deutschland, dass man das Thema Heimat mehr oder weniger einer Partei überlassen hat, und zwar der falschen.”

Die Alternative für Deutschland (AfD) ist die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Sie vom deutschen Verfassungsschutz in ihrer Gesamtheit als “gesichert rechtsextrem” eingestuft worden. Bis zum Abschluss eines von der Partei angestrengten Gerichtsverfahrens gegen die Einstufung behandelt sie der Inlandsgeheimdienst allerdings nur als “rechtsextremen Verdachtsfall”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ist das unser Südtirol?”
Kommentare
149
“Ist das unser Südtirol?”
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Kommentare
53
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Kommentare
37
Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Kommentare
35
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Trump spricht von neuen Angriffen und “guten Nachrichten”
10
Trump spricht von neuen Angriffen und “guten Nachrichten”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 