Totschnig gegen deutsches Modell von “Soli-Cent” für Bauern

In Deutschland denkt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) über einen Solidaritätsbeitrag für die Bauern beim Fleischverkauf im Handel nach, für Österreich ist das kein Thema, hieß es auf APA-Anfrage. “Angesichts der Inflation braucht es Entlastungen, statt zusätzliche Belastungen, deshalb ist eine Fleischsteuer die falsche Maßnahme. Eine solche Fleischsteuer würde zu Absatzrückgängen zu Lasten heimischer Bäuerinnen und Bauern führen”, so das Agrarministerium.

Özdemir meinte heute zum Auftakt eines Agrar-Kongresses am Dienstag in Berlin, dass den Bauern nach ihren Traktorprotesten eine Entlastung versprochen wurde, diese müsse nun auch kommen. Die Abgabe der Verbraucher solle die Landwirte bei einem Umbau zu einer artgerechteren und umweltfreundlicheren Tierhaltung unterstützen. Alternativ war in der Vergangenheit auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer etwa auf Fleisch erwogen worden, was aber besonders bei der FDP auf Ablehnung stieß.