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Kraftwerke sollen modernisiert werden

Trump plant Förderungen für US-Kohleindustrie

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 07:51 Uhr
Kraftwerke sollen modernisiert werden
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JON CHERRY
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Von: APA/Reuters

Präsident Donald Trump plant, die US-Kohleindustrie mit fast 700 Millionen Dollar (603 Mio. Euro) zu unterstützen. Dafür wolle er auf den sogenannten Defense Production Act zurückgreifen, ein Gesetz zur nationalen Sicherheit aus der Zeit des Kalten Krieges, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Trump könnte den Schritt am Donnerstag ankündigen. Mit den Mitteln sollen mehr als ein Dutzend Kraftwerke modernisiert und ein großes Exportterminal an der Westküste gebaut werden.

Auch der Bau neuer Kraftwerke soll gefördert werden. Strom aus Kohle gilt als vergleichsweise besonders umweltschädlich. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuerst über das Vorhaben berichtet. Von den 700 Millionen Dollar ist mehr als die Hälfte für die Modernisierung von 13 Kraftwerken vorgesehen. Weitere 185 Millionen Dollar sollen Unternehmensinvestitionen in Anlagen in den US-Staaten Alaska, Maryland und West Virginia bezuschussen. Für das geplante Exportterminal in Nordkalifornien seien 75 Millionen Dollar eingeplant.

Die US-Regierung begründet ihre Energiepolitik unter anderem mit dem hohen Strombedarf für Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.

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