UCSC: Neuer Medizin-Dekan will Zusammenarbeit mit Südtirol stärken

Wechsel an der Uni in Rom

Von: Ivd

Rom/Bozen – Der Fakultätsrat der Universität Cattolica del Sacro Cuore UCSC in Rom hat Professor Alessandro Sgambato zum neuen Dekan der Fakultät für Medizin und Chirurgie für die akademischen Jahre 2025/26 bis 2028/29 gewählt. Sgambato folgt auf Professor Antonio Gasbarrini, welcher kürzlich zum wissenschaftlichen Direktor der Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli (IRCCS) in Rom ernannt wurde. Professor Sgambato war bisher stellvertretender Dekan der Fakultät.

Sowohl Sgambato als auch Gasbarrini haben bestätigt, dass die laufenden Programme weitergeführt werden. Zudem werden die strategischen und projektbezogenen Verbindungen mit dem Land Südtirol und allen beteiligten institutionellen Akteuren weiter gestärkt. Der internationale Studiengang “Medicine and Surgery” in Bozen sowie die damit verbundenen Projekte – von der Forschung bis hin zur Möglichkeit, eine Facharztausbildung in Allgemeinmedizin zu etablieren – werden weiterhin ein Grundpfeiler der Zusammenarbeit zwischen der Universität Cattolica und Südtirol sein.

“Der Aufbau des Studienganges ‘Medicine and Surgery’ in Bozen wird seit jeher mit viel Fachwissen und Engagement von der Universität Cattolica del Sacro Cuore unterstützt. Wir freuen uns, mit Professor Sgambato einen genauso guten Ansprechpartner wie bisher mit Professor Gasbarrini zu haben”, sagt der Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit Hubert Messner.