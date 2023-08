Ukraine schließt Gespräche mit Russland über Gastransit aus

Die Regierung in Kiew will sich nicht an Gesprächen mit Russland über den Transit von russischem Gas durch ukrainisches Territorium beteiligen. “Wir werden ganz sicher nicht an Gesprächen mit den Russen teilnehmen, das ist absolut klar”, sagte der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko dem ukrainischen Dienst des von der US-Regierung finanzierten Senders Voice of America (VOA). “Das nächste Jahr wird zeigen, ob Europa ohne russisches Gas auskommen kann.”

Die Voraussetzungen dafür seien seiner Ansicht nach gegeben. Russland hatte in Aussicht gestellt, den Vertrag über den Gastransit durch die Ukraine über das Jahr 2024 hinaus zu verlängern, wenn die Europäische Union weiterhin russisches Gas benötige. Die EU hat sich im Rahmen der Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarschs in die Ukraine verpflichtet, bis 2027 auf russisches Gas zu verzichten. Dieses Ziel strebt auch Österreich an.