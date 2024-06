Umweltschützer besuchen Littles Nation in Toblach

Von: Ivd

Toblach – Roland Plank, Sachbearbeiter für Klimaschutz des Dachverbandes, berichtet: „Im Frühjahr bat uns der bekannte Basketballer Matteo Piccoli überraschend um einen Vortrag im Rahmen ihres Sommercamps in Toblach. Nachdem ich mehr über das tolle Projekt Littles Nation erfuhr, war ich begeistert, unseren Beitrag leisten zu können. Gerne hielt ich ein Kurzreferat über die Bedeutung des Umweltschutzes und wie jeder von uns dazu beitragen kann, unsere Welt lebenswert zu erhalten“.

Am Mittwoch fand das Treffen mit den Kindern und Jugendlichen in Toblach statt. Sie lauschten gespannt dem Vortrag des Dachverbandes und beteiligten sich aktiv an der Diskussion. Besonders das Konzept der drei Es, „Einsparen, Effizienz und Erneuerbare“ wurde nach Aussage des Dachverbands gut aufgenommen und konnte durch viele Beispiele vertieft werden.

Matteo Grandi, Mitorganisator von Littles Nation, ist überzeugt: „Unser Sport lehrt uns Teamgeist. Für den Erhalt unserer Umwelt müssen wir ebenfalls als Team handeln. Die Dringlichkeit, jetzt für unsere Umwelt zu handeln, wurde eindrucksvoll vermittelt – genau wie im Sport, wo man wichtige Entscheidungen nicht aufschieben darf“.

Josef Oberhofer, Präsident des Dachverbandes, fügt hinzu: „Es ist großartig, dass Organisator*innen aus anderen Regionen mit uns zusammenarbeiten möchten. Wir bauen unsere Kontakte zu Jugendlichen verstärkt aus und werden durch solche Momente belohnt. Das Bewusstsein für die Umwelt früh zu fördern, ist wichtig und wertvoll. Daher laden wir alle Verbände ein, mit uns zusammenzuarbeiten“.