unibz unterzeichnet Rahmenabkommen mit Raiffeisenverband Südtirol

Bozen – Heute wurde ein Rahmenabkommen für Weiterbildungsprojekte zwischen der Freien Universität Bozen und dem Raiffeisenverband Südtirol unterzeichnet. „Damit werden unsere bisherige Zusammenarbeit und der Erfahrungs- und Wissensaustausch für gemeinsame Projekte intensiviert“, so Rektor Prof. Paolo Lugli und Generaldirektor Robert Zampieri.

Am Dienstag fand an der Freien Universität Bozen ein Treffen zwischen Robert Zampieri, Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Südtirol, Rektor Prof. Paolo Lugli und dem Prorektor für Lehre Prof. Alex Weissensteiner statt, um das Abkommen für gemeinsame Projekte und Ausbildungsmöglichkeiten der beiden Institutionen zu unterzeichnen. „Als Universität haben wir großes Interesse daran, mit dem Raiffeisenverband Südtirol auf verschiedenen Ebenen zusammenzuarbeiten und im Rahmen dieser Vereinbarung Synergien zu schaffen, die sowohl in Hinblick auf die Lehre und Forschung als auch auf die Entwicklung des Territoriums Vorteile mit sich bringen“, erklärte Rektor Paolo Lugli.

Im Zuge der Zusammenarbeit ist die Organisation von gemeinsamen Projekten und Weiterbildungsveranstaltungen geplant, bei denen beide Partner ihre Kompetenzen einbringen – die Freie Universität Bozen durch ihre Lehr- und Forschungstätigkeiten im Bereich der Bankwirtschaftslehre und der Raiffeisenverband Südtirol als Interessenverband und gesetzlich anerkannter Revisionsverband und Fachverband der Raiffeisenkassen, der seine Mitgliedsgenossenschaften berät, betreut und fördert. „Wir blicken voller Genugtuung auf die bisher erfolgte Zusammenarbeit mit Professor:innen, insbesondere der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, die uns bei der steten Weiterbildung unserer Verwaltungs- und Aufsichtsräte von Kreditgenossenschaften in einem maßgeschneiderten Lehrgang unterstützt haben“, so Generaldirektor Robert Zampieri. „Mein Ansatz ist es, bei Themen hoher Komplexität Expertenunterricht mit Erfahrungslernen zu vereinen. Dabei hilft uns das neu eingerichtete Kompetenzzentrum für Genossenschaften der unibz, diese Unternehmensform für die Zukunft weiterzuentwickeln.“

Das heute unterzeichnete Rahmenkommen setzt darauf, die verschiedenen Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf Basis der Forschungsschwerpunkte der beiden Vertragspartner zu fördern, damit die Mitarbeitenden und Mitglieder des Raiffeisenverbandes und die Universität mit ihren Studierenden durch den gegenseitigen Wissens- und Erfahrungsaustausch profitieren.