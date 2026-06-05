Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > unibz wird Prüfungssitz für TOLC-Aufnahmetests im Ingenieurwesen 
Vorkenntnisse

unibz wird Prüfungssitz für TOLC-Aufnahmetests im Ingenieurwesen 

Freitag, 05. Juni 2026 | 15:50 Uhr
unibz
unibz
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Ab sofort müssen Schülerinnen und Schüler aus Südtirol nicht mehr die Provinz verlassen, um die Aufnahmeprüfung für Ingenieurstudiengänge und weitere technische Studien abzulegen. Sie haben nun die Möglichkeit, sich für die TOLC-I-Tests (Cent-S im Englischen) am Campus Bozen Zentrum anzumelden.

Eine gute Nachricht für alle Maturantinnen und Maturanten: Bisher mussten sie für die Aufnahmeprüfungen der Ingenieurfakultäten in Italien entweder einen Online-Test absolvieren oder zu nahe gelegenen Universitätsstandorten wie Trient oder Verona fahren.  Ab sofort können sie den sogenannten TOLC-Test auch in Südtirol ablegen. Die Freie Universität Bozen ist nun nämlich offiziell akkreditierter Prüfungssitz für die Durchführung dieser Tests für den Zugang zu Ingenieurstudiengängen. Dies stellt eine bedeutende Neuerung für alle Südtiroler Studierenden dar, die ein Studium im Bereich Ingenieurwissenschaften beginnen möchten.

Die TOLC-Tests (Test OnLine CISIA) werden von italienischen Hochschulen genutzt, um die für den Hochschulzugang erforderlichen Vorkenntnisse zu überprüfen. Mit dem neuen Prüfungsstandort in Bozen profitieren angehende Ingenieurinnen und Ingenieure von einem wohnortnahen Angebot, das den Zugang zum Studium erleichtert und den Zulassungsprozess vereinfacht. Gleichzeitig stärkt die unibz mit dieser Möglichkeit ihre Rolle als zentrale Anlaufstelle für technisch-naturwissenschaftliche Hochschulbildung in Südtirol und macht damit eine oft entscheidende Phase bei der Wahl des Studienwegs leichter zugänglich.

Neben den TOLC-I-Tests ist die unibz auch als Prüfungsstandort für die CISIA-Tests CEnT-S akkreditiert. Dabei handelt es sich um englischsprachige Aufnahmetests, die von einigen Universitäten für den Zugang zu englischsprachigen Bachelorstudiengängen verlangt werden. Dies betrifft insbesondere Studiengänge in den Bereichen Ingenieurwesen, Wirtschaft, Pharmazie sowie weitere naturwissenschaftliche Fachrichtungen.

„Prüfungsstandort für die TOLC-Tests im Ingenieurwesen zu werden bedeutet, den Studierenden vor Ort einen konkreten, wohnortnahen und leicht zugänglichen Service anzubieten“, erklärt Prof. Marco Montali, Prodekan der Lehre an der Fakultät für Ingenieurwesen. „Dies ist ein weiterer Schritt, um junge Menschen bei ihren Studienentscheidung zu begleiten und den Zugang zu ingenieurwissenschaftlichen Studien zu fördern.“

An der unibz sind diese Tests für die Zulassung zu den Bachelorstudiengängen in Industrie- und Maschineningenieurwesen sowie  Elektro- und Informationstechnik gültig. Die verfügbaren Prüfungstermine an der unibz sowie die Anmeldemodalitäten sind auf dem CISIA-Portal einsehbar. Es besteht aus staatlichen Universitäten und unterstützt die Hochschulen bei Fragen der Studienorientierung und des Hochschulzugangs, insbesondere bei der Überprüfung und Verbesserung der Studienvorbereitung von Studienanfängerinnen und Studienanfängern.

In einer ersten Phase werden die Tests auf Italienisch und Englisch angeboten. Die unibz arbeitet bereits gemeinsam mit CISIA daran, sie ab dem kommenden Jahr auch auf Deutsch anzubieten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Kommentare
49
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Kommentare
44
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Kommentare
41
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Bischof Muser spricht sich gegen assistierten Suizid aus
Kommentare
30
Bischof Muser spricht sich gegen assistierten Suizid aus
Jannik Sinner entspannt mit Freundin auf Sardinien und hat Villa im Visier
19
Jannik Sinner entspannt mit Freundin auf Sardinien und hat Villa im Visier
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 