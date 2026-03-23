Unternehmerverband Südtirol trifft CNA

Von: mk

Bozen – „Fast ein Viertel des Südtiroler BIP wird vom verarbeitenden Gewerbe geschaffen. Die Produktionszonen sind von entscheidender Bedeutung für die Schaffung von Wohlstand, Arbeitsplätzen und Investitionen in Innovation: Wir müssen alles dafür tun, damit sie erhalten bzw. erweitert werden können, um den Unternehmen aller Größen Entwicklung zu ermöglichen“: Darüber waren sich die Präsidenten des Unternehmerverbandes Südtirol, Alexander Rieper und der CNA Südtirol, Cristiano Cantisani einig. Beim Treffen, das kürzlich in Bozen stattfand, waren auch der Direktor des Unternehmerverbandes, Mirco Marchiodi sowie die Direktorin der CNA, Lorena Palanga, dabei.

Eines der dringlichsten Themen ist für beide Verbände die Verkehrssituation: eine effiziente Mobilität bringt Erleichterung für die Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten und für die Unternehmer selbst. Besonderes Augenmerk muss dabei der Industriezone in Bozen Süd gelten: Die Verwirklichung der Untertunnelung der SS12 ist vorrangig. Zudem gilt es, kurzfristige Lösungen umzusetzen: zum Beispiel durch eine bessere Anbindung der Zone durch den öffentlichen Nahverkehr sowie die Schaffung neuer Parkplätze.

Von zentraler Bedeutung bleibt für Rieper und Cantisani das Thema Vereinfachung. „„Unsere Unternehmen müssen immer schneller auf neue Herausforderungen reagieren. Es ist ausschlaggebend, ihnen zu ermöglichen, bestmöglich zu arbeiten. Eine Verbesserung der Beziehungen zwischen öffentlicher Verwaltung und Unternehmen kommt allen zugute: Digitalisierung und Automatisierung können nützliche Instrumente sein. Ebenso wichtig ist eine sorgfältige Prüfung der öffentlichen Ausgaben, um die Ressourcen bestmöglich einzusetzen und weiterhin eine hohe Qualität der Dienstleistungen zu gewährleisten.“

Einigkeit herrschte weiters darüber, dass gemeinsame und schnelle Lösungen für leistbares Wohnen gefunden werden müssen: dies ist für die Personalsuche entscheidend sowie um junge Talente in Südtirol zu halten.