„upDATE mit oben“ und Neuwahlen bei Südtirols Katholischer Jugend

Bozen – Am Samstag, 10. Mai 2025 fand die Mitgliederversammlung von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) beim Firmensitz von Salewa statt. Jugendliche Musik und überzeugende Reden sorgten für gute Stimmung, passend zum neuen Jahresthema „upDATE mit oben!“ Simon Klotzner, Elisa Plaikner und Dominik Heiss stehen dem Verein in den nächsten zwei Jahren vor.

Rede der Landesleitung und Neuwahl

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung von Südtirols Katholischer Jugend blickte die Landesleitung auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die drei Landesleiter:innen, Simon Klotzner, Katja Engl und Elisa Plaikner, gaben persönliche Einblicke in ihre Arbeit und teilten ihre Gedanken zu gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen.

Simon Klotzner, 1. Landesleiter, betonte die Notwendigkeit einer Kirche, die sich den Menschen zuwendet und sich mutig verändert:

„Es ist unser Herzensanliegen, dass die Kirche näher an den Menschen tritt, Reformen anstrebt und echte Gleichberechtigung lebt – eine Kirche für alle. Die Weltsynode im Oktober des vergangenen Jahres in Rom war in diesem Zusammenhang ein starkes Zeichen: Der direkte Kontakt mit Synodalen und sogar mit Papst Franziskus hat uns gezeigt, dass Veränderung möglich ist. Besonders wichtig ist uns, dass Kinder und Jugendliche ein klares Sprachrohr erhalten – bei uns geschieht das durch die Kinder- und Jugendanwältin. Wir fordern jedoch, dass dieses Amt eigenständig und unabhängig bleibt, damit es sich gezielt und wirksam für die Rechte der jungen Menschen einsetzen kann. Diese Forderung richten wir auch ganz klar an die Politik.“

Katja Engl, 2. Landesleiterin, hob den Mut und die Vielfalt der Jugend hervor: „Unsere Jugend ist stark und bunt – genau das braucht unsere Gesellschaft. Das Gutachten zum sexuellen Missbrauch war ein wichtiger, längst überfälliger Schritt, den wir als SKJ stark eingefordert haben. Die Kirche muss ein sicherer Ort für alle sein. Junge Menschen stellen sich mutig die Frage: Wo ist mein Platz in der Welt? Und wir sagen ihnen: Du machst einen Unterschied – mit deinem ehrlichen Wort, deinem Mut, deiner Entscheidung für das Gute. Die Welt braucht echte Menschen mit Herz, Zweifel, Hoffnung. Du bist nicht allein – vertraue dir, sei mutig, sei du selbst!“

Elisa Plaikner, 3. Landesleiterin, knüpfte an das vergangene Jahresthema „Vitamin Glaube“ an: „Ein weiteres Jahr ist vergangen, und wir haben viele Herausforderungen gemeinsam gemeistert. ‚Vitamin Glaube‘ hat uns durch die letzten Monate begleitet – vielleicht konntet auch ihr diese Energie spüren. Jeder und jede von uns hat den Glauben auf seine Weise gelebt, neue Kraftquellen entdeckt. Als SKJ stellen wir junge Menschen in den Mittelpunkt – und ihr, die vielen engagierten Ehrenamtlichen vor Ort, seid das zentrale Vitamin für unseren Verein. Ihr schenkt Zugehörigkeit, Orientierung und Sinn. Danke, dass ihr euren Glauben lebt und weitertragt!“

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde auch das Team der Landesleitung neu gewählt. Katja Engl, bisher 2. Landesleiterin, stellte sich nicht mehr zur Wahl und wurde unter großem Applaus feierlich verabschiedet. In einem bewegenden Video bedankten sich zahlreiche Wegbegleiter:innen für ihren engagierten Einsatz und wünschten ihr alles Gute für die Zukunft.

Das neue Landesleitungsteam setzt sich wie folgt zusammen:

Simon Klotzner wurde erneut als 1. Landesleiter bestätigt, Elisa Plaikner übernimmt nun das Amt der 2. Landesleiterin. Neu im Team ist Dominik Heiss als 3. Landesleiter. Der gebürtige Vahrner arbeitet als Konstrukteur bei Rubner Holzbau in Brixen, ist seit 2012 in der SKJ Vahrn aktiv und seit 2021 Mitglied im Hauptausschuss.

Auch im Hauptausschuss gab es Veränderungen: Drei Mitglieder traten nicht mehr zur Wahl an, dafür wurden vier neue engagierte Kandidat:innen von der Versammlung gewählt. Ihnen allen wünschen wir eine gute und bereichernde Zeit im neuen Team.

Jahresthema

Südtirols Katholische Jugend ist auch im neuen Jahr davon überzeugt, dass der Glaube eine Energiequelle ist. Das Motto des Arbeitsjahres 2025/26 lautet „upDATE mit oben“. Das Jahresthema lädt Jugendliche ein, ihre Beziehung zu Gott neu zu entdecken. „Wir möchten Glaube und Spiritualität spürbar, lebendig und zeitgemäß gestalten. Viele junge Menschen suchen nach echtem Austausch und nach einer Spiritualität, die ihr Leben berührt“, betont Simon Klotzner 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend.

Jahresprogramm

Das SKJ-Jahr 2025 steht ganz im Zeichen von Begegnung, Glaube und Weiterbildung. Ein besonderes Highlight bildet auch heuer wieder das Europäische Taizé-Jugendtreffen über Silvester – diesmal in Paris, vom 27. Dezember bis 2. Januar. Es verspricht einen bewegenden Jahresausklang im Geist der Gemeinschaft und des Gebets mit jungen Menschen aus ganz Europa. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung und spirituellen Vertiefung: Bei den neuen Glaubenstalks wollen wir dreimal im Jahr gemeinsam über spannende Glaubensthemen ins Gespräch kommen – vor Ort, aber auch online oder als Podcast für alle, die nicht dabei sein können.

Weitere Termine im Überblick:

· 7. Februar: Feel the Dome in Brixen

· 1.– 7. April: Ostern in Taizé

Ein Jahr voller Impulse, Austausch und Gemeinschaft wartet auf uns!

Jugendpreis geht an Thomas Leiter

Thomas Leiter ist der Jugendpreisträger 2025 und wird für sein jahrzehntelanges, leidenschaftliches Engagement in der kirchlichen Jugendarbeit in Südtirol ausgezeichnet. Ob in Obermais oder in seiner neuen Heimat Albeins – Tom prägte Jugendgruppen nachhaltig mit Herz, Organisationstalent und einer tiefen Verbundenheit zur Gemeinschaft. Besonders inspiriert durch seine Familie, hat er Generationen von Jugendlichen begeistert und selbst viel von ihnen gelernt. Trotz Familie und Beruf findet er immer Zeit für die Jugendarbeit, die für ihn eine Herzensangelegenheit und Lebensschule ist. Die Auszeichnung sieht er als große Ehre und Ansporn für andere, sich ebenfalls zu engagieren.