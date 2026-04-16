Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > US-Behörde prüft verdächtige Öl-Wetten vor Iran-Kurswechsel
Geschäfte dürften Millionengewinne abgeworfen haben

US-Behörde prüft verdächtige Öl-Wetten vor Iran-Kurswechsel

Donnerstag, 16. April 2026 | 09:33 Uhr
Geschäfte dürften Millionengewinne abgeworfen haben
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHAEL M. SANTIAGO
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die US-Derivateaufsicht CFTC untersucht Insidern zufolge eine Reihe von Öl-Termingeschäften, die kurz vor wichtigen Kurswechseln in der Iran-Politik von US-Präsident Donald Trump getätigt wurden. Im Zentrum der Ermittlungen stünden Transaktionen auf den Plattformen der CME Group und der Intercontinental Exchange (ICE) vom 23. März und 7. April, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Mittwoch.

CFTC-Chef Michael Selig betonte in einem vorab veröffentlichten Redetext für eine Anhörung im Kongress am Donnerstag, die Behörde werde gegen Fehlverhalten vorgehen. “Ich möchte unmissverständlich klarstellen: Wer auf unseren Märkten betrügt, manipuliert oder Insiderhandel betreibt, den werden wir finden und mit der vollen Härte des Gesetzes bestrafen.” Zu konkreten Ermittlungen äußerte er sich in dem Text jedoch nicht.

Die zeitlich gut abgepassten Geschäfte dürften Gewinne in Millionenhöhe abgeworfen haben. So platzierten Investoren in der vergangenen Woche wenige Stunden vor der Bekanntgabe einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran Wetten auf den Ölpreis im Volumen von rund 950 Millionen Dollar. Ähnlich auffällige Transaktionen gab es am 23. März. Die Ermittler haben bei den Börsen unter anderem Daten zur Identifizierung der Akteure angefordert, die hinter den Geschäften stehen. Ein Sprecher der CME erklärte, der Börsenbetreiber überwache seine Märkte streng und arbeite eng mit der CFTC zusammen. Die ICE lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Vorgänge schüren bei Parlamentariern und Rechtsexperten die Sorge, dass Vorabwissen über diplomatische und militärische Entscheidungen auf den volatilen und undurchsichtigen Derivatemärkten ausgenutzt werden könnte. Das Präsidialamt hatte seine Mitarbeiter bereits davor gewarnt, ihre berufliche Stellung für Wetten an den Terminmärkten auszunutzen.

Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren begrüßte die Untersuchung der CFTC als ersten Schritt. Die Aufsichtsbehörden müssten jedoch noch genauer prüfen, ob Regierungsvertreter in Insiderhandel verwickelt seien. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu Warrens Äußerungen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Kommentare
108
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Kommentare
100
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Kommentare
80
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
Kommentare
64
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Kommentare
57
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 