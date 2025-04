US-Gericht verhandelt über Forderung zur Google-Zerschlagung

Von: APA/dpa

Für Google geht am Montag (ab 15.30 Uhr MESZ) der Kampf gegen eine Zerschlagung des Konzerns in die heiße Phase. Ein US-Richter urteilte im vergangenen August, dass Google ein Monopol bei der Web-Suche hat – und es mit unlauteren Mitteln gegen Konkurrenz verteidigte. In einem Folgeprozess in Washington soll es nun um die Konsequenzen gehen. Das US-Justizministerium fordert die Abspaltung des Geschäfts mit dem Webbrowser Chrome.

Der Prozess dürfte zugleich nur ein Zwischenschritt sein: Google kündigte bereits an, danach in Berufung zu gehen. Der Internet-Konzern muss aber zuerst die Entscheidung zu den Konsequenzen abwarten, um auch das Urteil aus dem Monopol-Prozess anzufechten.

Erst vergangene Woche musste Google eine weitere Schlappe vor Gericht hinnehmen: Eine Richterin im Bundesstaat Virginia entschied, dass der Konzern durch unfairen Wettbewerb eine Monopolposition bei Plattformen zum Platzieren von Online-Werbung erzielt habe. Auch hier folgt ein zweiter Prozess zu Strafmaßnahmen später.