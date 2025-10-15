Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > USA glätten Wogen im Handelsstreit mit China
Finanzminister Bessent (l.) und Jamieson Greer peilen Vermittlung an

USA glätten Wogen im Handelsstreit mit China

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 18:05 Uhr
Finanzminister Bessent (l.) und Jamieson Greer peilen Vermittlung an
APA/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Trotz jüngster Spannungen wollen die USA laut Finanzminister Scott Bessent den Handelskonflikt mit China nicht eskalieren lassen. Präsident Donald Trump sei bereit, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping noch in diesem Monat in Südkorea zu treffen, erklärte Bessent am Mittwoch. Vertreter beider Länder stünden täglich in Kontakt, um das Treffen zu vereinbaren. Washington wolle sich nicht von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt abkoppeln, betonte der US-Finanzminister.

Er sagte, es sei dem Vertrauen zwischen Trump und Xi geschuldet, dass der Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern nicht weiter eskaliert sei. Ende voriger Woche standen die Signale auf Handelskrieg, nachdem China am Donnerstag eine deutliche Ausweitung seiner Exportkontrollen für Seltene Erden angekündigt hatte. Trump reagierte am Freitag mit der Drohung, die Zölle auf chinesische Waren auf dreistellige Werte anzuheben. Bessent und andere Regierungsvertreter versuchten in einer Reihe von Interviews in dieser Woche, die Wogen zu glätten.

Streit um Seltene Erden

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer bezeichnete Chinas massive Ausweitung der Exportkontrollen für Seltene Erden am Mittwoch allerdings als völlige Abkehr von den Handelsabkommen zwischen den USA und China in den vergangenen sechs Monaten. Er erklärte vor der Presse, Chinas Exportbeschränkungen liefen auf eine “Machtergreifung in der globalen Lieferkette” hinaus. Die USA und ihre Verbündeten würden diese Beschränkungen nicht akzeptieren.

Die USA und China haben sich in diesem Jahr mit Zöllen und Gegenzöllen überzogen. Auch in anderen Bereichen wie dem Schiffbau liegen sie überkreuz. Allerdings vereinbarten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt im Handelsstreit eine 90-tägige Pause, die voraussichtlich um den 9. November endet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
98
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
85
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
60
EU plant doch keine radikale Anti-Rauch-Offensive
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Kommentare
43
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Kommentare
38
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Anzeigen
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 