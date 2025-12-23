Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > USA kündigen Zölle auf chinesische Halbleiter an
USA kündigen Zölle auf chinesische Halbleiter an

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 16:26 Uhr
Von: APA/Reuters

Die US-Regierung ⁠will ab Juni 2027 Zölle auf chinesische Halbleiter erheben. Die Höhe der Abgaben werde mindestens einen Monat im voraus bekanntgegeben, teilte die Regierung am Dienstag mit. Der Ankündigung ging eine einjährige Untersuchung der chinesischen Chipimporte in die ⁠USA voraus. Diese war noch von der Vorgängerregierung eingeleitet und vom US-Handelsbeauftragten geleitet worden.

“Chinas Versuch, eine Vormachtstellung in der Halbleiterindustrie zu erlangen, ist unangemessen und belastet oder beschränkt den Handel der USA”, ⁠erklärte die Regierung. Daher seien Gegenmaßnahmen gerechtfertigt.

