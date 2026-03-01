Vereine zwischen Reformdruck und Nachwuchssorgen

Von: luk

Natz-Schabs – Wie steht es um Südtirols Vereinswelt? Dieser Frage widmete sich kürzlich ein gut besuchter Informationsabend in Natz-Schabs im Eisacktal. Eingeladen hatten Bürgermeister Alexander Überbacher und Gemeindereferent Helmut Plaickner.

In der rund 3.500 Einwohner zählenden Gemeinde ist das Vereinsleben besonders ausgeprägt: 17 Organisationen haben sich bereits an die Reform des Dritten Sektors angepasst, drei Amateursportvereine an die Reform im Sportbereich. Weitere fünf Vereine befinden sich derzeit in der Umwandlungsphase, um künftig steuerliche Vorteile nutzen zu können.

Als Referenten waren der Direktor des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt (DZE) Südtirol, Ulrich Seitz, sowie Steuerexperte Thomas Girotto geladen. In ihren Ausführungen zeichneten sie ein differenziertes Bild der aktuellen Lage: Auch im Jahr 2026 stehen Vereine und Organisationen des Dritten Sektors weiterhin unter Anpassungsdruck durch die nationale Reform. Hinzu kommen finanzielle Unsicherheiten sowie das anhaltende Problem des Mangels an ehrenamtlichen Mitarbeitenden.

Ein zentrales Thema waren die neuen Mehrwertsteuerregelungen, die seit 2026 in bestimmten Fällen Anwendung finden und bei vielen Vereinen für Beratungsbedarf sorgen. Das DZE kündigte an, offene Sachfragen – etwa zur Honorierung bestimmter Tätigkeiten im kulturellen Bereich – gemeinsam mit den Vereinsvertretern weiter zu vertiefen.

Breiten Raum nahmen auch die bürokratischen Vorgaben im Zuge der Reform ein. Anhand konkreter Beispiele, etwa bei der Organisation von Festen und Veranstaltungen mit Unterstützung von Sponsoren oder privaten Gönnern, wurden steuerliche Vorteile und praktische Umsetzungsmöglichkeiten erläutert. Als große Herausforderung bleibt für viele Vereine die Digitalisierung. Das DZE verwies in diesem Zusammenhang auf kostenlose Unterstützungsangebote, etwa bei notwendigen Aktivierungen oder bei verpflichtenden Meldungen an die Gesellschaft für Autorenrechte (SIAE).

Zunehmend beschäftigen die Vereine zudem finanzielle Fragen. Trotz öffentlicher Förderungen sorgen verspätete Auszahlungen von Beiträgen mitunter für Liquiditätsengpässe. Sozialorganisationen verweisen darüber hinaus auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten und fordern Anpassungen bei Förderhöhen sowie höhere Löhne für angestellte Mitarbeitende.

Ein weiteres Thema ist die demografische Entwicklung: Auch in Südtirol – wenn auch weniger stark als in anderen Regionen Italiens oder im benachbarten Ausland – kämpfen Vereine vermehrt mit Überalterung und fehlendem ehrenamtlichen Nachwuchs. Langfristig könnte dies zur Einschränkung oder Einstellung einzelner Tätigkeiten führen. Das DZE Südtirol kündigte an, im Jahr 2026 mit neuen, praxisnahen Dienstleistungen gezielt gegenzusteuern.