Vinschger Staatsstraße: Abwechselnder Einbahnverkehr auf der Töll

Das Bild zeigt den ehemaligen Fußgänger- und Radfahrerübergang auf der Töll: Die Ampel wurde bereits im August dieses Jahres deaktiviert. Fußgängern und Radfahrenden steht seitdem eine eigene Unterführung zur Verfügung. Nun wird auch die Mittelinsel umgestaltet, damit das Abbiegen nach Algund sicherer erfolgen kann. (Foto: LPA/Ressort Infrastrukturen und Mobilität)

Von: luk

Partschins/Töll – Auf der Töll, beim ehemaligen Rad- und Fußgängerübergang an der Vinschger Staatsstraße (SS38), wird ein Teil der Mittelinsel zwischen dem Übergang und der Kreuzung mit der Landesstraße nach Algund (LS52) abgebrochen.

Um die Arbeiten sicher durchführen zu können, ist ab Mittwoch, 19. November, voraussichtlich für ein paar Tage eine abwechselnde Einbahnregelung mit Ampelanlage und Einweisern sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern vorgesehen. Die Arbeiten werden zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr durchgeführt, davon ausgenommen ist das Wochenende.

Durch den Eingriff wird es möglich, die Linksabbiegespur der aus dem Vinschgau kommenden und in die Landesstraße Algund abbiegenden Fahrzeuge zu verlängern. Im Zuge dessen wird auch der verbleibende Teil der Mittelinsel angepasst. Die Arbeiten sind Teil des größeren Projekts zum Bau der Unterführung für Radfahrende sowie für Fußgängerinnen und Fußgänger an der Vinschger Staatsstraße (SS38), die bereits fertiggestellt worden ist.