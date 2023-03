Volksbank-Aktien: Aktionärskomitee Südtirol kämpft weiter

Bozen – Beim Landesgericht Bozen sind über 30 Verfahren von Aktionären, die Mitglieder des Komitees sind, gegen die Südtiroler Volksbank wegen des Erwerbs von Volksbank-Aktien anhängig. Die ersten Urteilsverhandlungen werden bereits im kommenden Juni stattfinden und bis Ende des Jahres dürften alle Urteile ergehen. Damit rechnet zumindest das Aktionärskomitee Südtirol.

Darüber hinaus findet am 11. Mai vor dem Gericht von Venedig die Anhörung zur Zulassung der Sammelklage in Bezug auf den Handel mit Volksbank-Aktien im Zeitraum 2012-2015 statt, bei der es um die Aushändigung von Produktblättern geht, die Informationen enthalten, die vom Consob-Finanzschiedsgericht, dem sogenannten ACF, als fahrlässig und falsch eingestuft wurden. An den Verfahren des Aktionärskomitees sind bisher rund 2.500 Aktionäre der Bank beteiligt, die das Verhalten der Bank beim Verkauf ihrer Aktien anfechten.

„Dennoch scheint die Volksbank dies im Hinblick auf die am 1. April stattfindende Aktionärsversammlung nicht zu berücksichtigen“, erklärt Walther Andreaus, der Vorsitzende des Aktionärskomitees Südtirol. Im Entwurf des Jahresabschlusses heiße es nämlich: “Es sind keine Gerichts- oder Schiedsverfahren anhängig, die nach Art oder Umfang geeignet sind, auch bei negativem Ausgang wesentliche Auswirkungen auf die Finanz-, Eigenkapital- oder Wirtschaftslage der Volksbank zu haben.” (S. 36 des Entwurfs des Jahresabschlusses) Dies, obwohl laut Andreaus allein die Rechtsstreitigkeiten der Komitee-Mitglieder aufgrund der bereits eingebrachten Klagen und Gerichtsverfahren ein Schadenersatzpotenzial in zweistelliger Millionenhöhe beinhalten.

Die Bank weist weiterhin darauf hin, dass sie im Jahr 2022 nur 585 Beschwerden im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen erhalten habe (S. 75 des Entwurfs des Jahresabschlusses). Laut Aktionärskomitee habe sie es dabei versäumt, eine zweifellos relevante Information hervorzuheben: „In den Jahren 2021 und 2022 betrafen die von den Mitgliedern des Ausschusses für den Verkauf von Volksbank-Aktien eingeleiteten Sammelbeschwerden mehr als 2.000 Kunden mit einer Gesamtsumme der angelegten Ersparnisse in Höhe von fast vierzig Millionen Euro.“

Der der Aktionärsversammlung vorgelegte Budgetentwurf nehme also weder die von den Mitgliedern des Aktionärskomitees angestrengten bedeutenden Rechtsstreitigkeiten zur Kenntnis, noch beziffert er die möglichen Verluste, obwohl diese sicherlich „selbst im Falle einer Niederlage erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle, vermögensrechtliche oder wirtschaftliche Situation der Volksbank haben können“.

„In ähnlicher Weise ‚liquidiert‘ die Bank mit nur wenigen Zeilen die Frage der Sammelklage vor dem Gericht von Venedig (S. 75 des Entwurfs des Jahresabschlusses), obwohl auch hier die Auswirkungen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Bezug auf das Ansehen der Volksbank zweifellos ‚erheblich‘ sein könnten“, erklärt Andreaus weiter.

Auch hier kümmere sich die Bank laut Andreaus nicht darum, ihren Aktionären zu verdeutlichen, wie hoch die möglichen Verluste im Falle einer Zulassung der Sammelklage und einer anschließenden Verurteilung wären: „Die Volksbank verschweigt und verharmlost einmal mehr das Ausmaß und die Relevanz der Beschwerden tausender Aktionäre, während wir erwartet hätten, dass sich die Geschäftsleitung des Problems nicht nur bewusst ist, sondern vor allem Maßnahmen ergreift, um es zu lösen. Stattdessen beschloss die Bank, eine Dividende an alle Aktionäre auszuschütten, ohne diejenigen, die ihre Ersparnisse verloren haben, zu berücksichtigen und zu entschädigen, anstatt sich für eine Entschädigung ihrer Aktionäre zur Verfügung zu stellen.“

Trotz dieser Gleichgültigkeit hätten die Aktion des Komitees und die Wirkung der Tausenden von Aktionären, die sich dem Komitee anschlossen, die Bank davon überzeugt, einen Fonds für den Rückkauf ihrer eigenen Aktien einzurichten. „Damit trug die Volksbank der Tatsache Rechnung, dass die Nachfrage nach dem Verkauf von Aktien seit Jahren die Verfügbarkeit von Aktien zum Kauf bei weitem überstieg, und versuchte so, das Minimum an ‚Liquidität‘ wiederherzustellen, das seit Jahren fast nicht mehr vorhanden war. Diese Situation hat unter anderem dazu geführt, dass der Wert der Aktie von 19,55 Euro Ende 2015 auf 8,3 Euro Anfang 2023 gesunken ist“, erklärt Andreaus.

Der Aktionärskomitee Südtirol lädt daher die Aktionäre ein, an der Aktionärsversammlung teilzunehmen, auch um von der Geschäftsleitung Erklärungen zu den von Tausenden von Aktionären angestrengten Rechtsstreitigkeiten zu erhalten und zu erfahren, welche Abhilfemaßnahmen die Bank zu ergreifen gedenkt, um das Problem zu lösen. „Diejenigen, die ihre Volksbank-Aktien auch wegen des von der Bank eingerichteten Rückkaufsfonds verkaufen wollen, werden aufgefordert, in der Filiale einen schriftlichen Verkaufsauftrag zu erteilen und die Zusendung einer Kopie zu verlangen, was ihnen zusteht. Nur so kann man sicher sein, dass ein Verkaufsauftrag auch tatsächlich von der Bank entgegengenommen und ausgeführt wird, wobei zu beachten ist, dass die Bank wiederum von der oben erwähnten Transaktion profitiert, da sie die Aktien zu einem Preis von fast 20 Euro verkauft und für weit weniger als zehn Euro zurückerworben hat“, erklärt Andreaus.

Darüber hinaus können laut Andreaus auch diejenigen, die ihre Aktien verkauft haben oder verkaufen werden, von der Bank eine Entschädigung für die bei der Anlage in Aktien verlorenen Ersparnisse verlangen. „Das Aktionärskomitee wartet immer noch darauf, dass die Volksbank den Sparerinnen und Sparern, die in ihre Aktien investiert haben und bisher erhebliche Verluste ihrer Ersparnisse erlitten haben, die ihnen zustehenden Antworten gibt.“

In der Zwischenzeit wird das Komitee seine Aktivitäten zum Schutz der Sparer, die Volksbank-Aktien gekauft haben, fortsetzen und die Verantwortung der Volksbank weiterhin in jedem Forum anfechten. Darüber hinaus beabsichtigt das Aktionärskomitee, die Consob und die Banca d’Italia einzuschalten, um zu prüfen, ob die von der Volksbank im Entwurf des Jahresabschlusses 2022, der der Aktionärsversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird, enthaltenen Informationen korrekt, sorgfältig, vollständig und transparent sind.

Präsident Andreaus fordert alle Aktionäre der Volksbank, die dies noch nicht getan haben, auf, eine Beitritts- und Interessensbekundung an die E-Mail-Adresse “comitatoazionistisuedtirol@gmail.com” zu senden und in der Betreffzeile die Worte “VOLKSBANK-AKTIEN” und im Text der E-Mail folgende Angaben zu machen: Name, Vorname, Steuernummer, Geburtsort und -datum, Wohnanschrift, Kaufdatum, Gesamtanlagebetrag, Anzahl der Aktien und durchschnittlicher Kaufpreis, E-Mail und Telefonnummer (Festnetz und/oder Handy). Die Anträge werden vom technisch-juristischen Ausschuss des Aktionärskomitees unter dem Vorsitz von Rechtsanwalt Prof. Massimo Cerniglia und Rechtsanwalt Alessandro Caponi geprüft.