Volksbank: Nettogewinn steigt auf 131 Millionen Euro

Von: Ivd

Bozen – Der Verwaltungsrat hat heute das Jahresergebnis 2025 der Volksbank genehmigt. Die verwalteten Kundenmittel sind um plus 1.370 Mio. Euro (plus 6,3 Prozent) deutlich gestiegen. Das Nettovermögen wächst auf 1.090 Millionen Euro bzw. 21,6 Euro pro Aktie. Präsident Ladurner: „Wir schlagen den Aktionären eine Dividende von 1,35 Euro pro Aktie vor, was einer Erhöhung um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.“

Präsident Lukas Ladurner erklärt: „Die Ergebnisse für 2025 bestätigen die richtige strategische Ausrichtung der Volksbank und unterstreichen die hervorragende Umsetzungsstärke des Managements. Wir schlagen der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung von 68 Millionen Euro vor, was 1,35 Euro pro Aktie entspricht, welche im April gutgeschrieben wird. Der Handel der Volksbank Aktien auf Vorvel war im Jahr 2025 wiederum sehr dynamisch. Ich möchte allen unseren Stakeholdern für die erzielten Ergebnisse und das entgegengebrachte Vertrauen danken.“

Generaldirektor Alberto Naef betont: „Im Jahr 2025 wurde zum fünften Mal in Folge das beste Nettoergebnis erzielt. Zudem verzeichneten wir ein Rekordwachstum bei den verwalteten Kundenvolumen von plus 1.370 Millionen Euro, was einem Zuwachs von plus 6,3 Prozent entspricht. Damit konnten wir weitere Marktanteile gewinnen und setzten unseren Strategieplan ‚I-mpact 2026‘ erfolgreich um. Wir eröffnen weiterhin neue Filialen und erweitern zudem unser Angebot, insbesondere durch die geplante Einführung des neuen Leasingprodukts Volksbank.“

Stellvertretender Generaldirektor und CFO Georg Mair am Tinkhof analysiert: „Die positive Entwicklung des Geschäftsverlaufs wurde kürzlich auch von S&P Global Ratings honoriert – unser Rating-Ausblick wurde von ‚stabil‛ auf ‚positiv‛ angehoben und unser Investment Grade-Rating ‚BBB-/A-3‛ bestätigt. Besonders hervorgehoben wurden die gesteigerte Rentabilität, die solide Kapitalausstattung, das sehr gute Liquiditätsprofil und die Kreditqualität, die wir durch ein umsichtiges Risikomanagement erreicht haben.“

Die Ergebnisse im Überblick: