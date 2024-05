Volkswirte erwarten ganz sicher eine Zinssenkung

Von: APA/Reuters

Kurz vor der Zinssitzung der EZB zieht die Inflation im Euroraum wieder an. Obwohl der Anstieg einen Tick stärker ausfiel als erwartet worden war, gilt eine Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) auf ihrem Zinstreffen am Donnerstag dennoch weiter als wahrscheinlich. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Mai um 2,6 Prozent binnen Jahresfrist, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte.

Volkswirte hatten 2,5 Prozent erwartet. Noch im April lag die Rate bei 2,4 Prozent. Die Kerninflation, in der die schwankungsanfälligen Preise für Energie- und Lebensmittel sowie für Alkohol und Tabak ausgeklammert werden, nahm auf 2,9 Prozent zu, nach 2,7 Prozent im April. In Österreich lag der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit 3,3 Prozent abermals deutlich über dem Eurozonen-Schnitt.

Volkswirten zufolge werfen die neuen Daten die EZB nicht aus der Bahn. “Die EZB wird darüber hinwegsehen und nächste Woche die Zinsschrauben etwas lockern”, kommentierte Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank die Daten. “Noch liegt die Inflationsrate zwar leicht über dem Zwei-Prozent-Zielwert, entscheidender ist aber der günstige Inflationsausblick”, meint der Experte.

Auch Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, ist sich sicher: “Die EZB wird am kommenden Donnerstag den Leitzins um 25 Basispunkte ungeachtet der Inflationsentwicklung im Mai senken”, sagte er. Aktuell liegt der Leitzins, zu dem sich Banken frisches Geld bei der EZB besorgen können, bei 4,5 Prozent. “Das ist gewissermaßen in Stein gemeißelt.” Ob es aber zu den ursprünglich erwarteten deutlichen Zinssenkungen komme, bleibe in Anbetracht des Anstiegs der Kerninflationsrate jetzt fraglich.

Aus Sicht von Italiens Notenbankchef Fabio Panetta stellen die Mai-Daten keine Überraschung dar. Der Anstieg der Teuerungsrate auf 2,6 Prozent im Mai sei erwartet worden, sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitag in Rom zu Journalistinnen und Journalisten. Die Daten seien “weder gut noch schlecht”, merkte er an. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte erst vor wenigen Tagen gesagt, die EZB könne auf dem Treffen am Donnerstag voraussichtlich das oberste Niveau der Restriktion wegnehmen. Unter einem restriktiven Zins verstehen Währungshüter eine Zinshöhe, bei der eine Volkswirtschaft gebremst wird.

Der Zinspfad nach dem Juni gilt allerdings für viele Währungshüter als offen. Zuletzt waren für mögliche Schritte nach unten vor allem die Sitzungen im September und Dezember in den Blick gerückt, wenn den Währungshütern zu ihren Beratungen jeweils neue Konjunktur- und Inflationsprognosen der Notenbank-Volkswirte vorliegen. Vor wenigen Tagen hatte der Notenbankchef der Niederlande, Klaas Knot, in einer Rede gesagt, dass solche Projektionsrunden-Sitzungen des EZB-Rats die Schlüsselsitzungen sein werden für die Zinsentscheidungen.