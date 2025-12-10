Vollversammlung der Sektion ICT bei der A. Rieper AG

Von: Ivd

Bozen – Beeindruckt von der Leistungskraft und Innovationsfähigkeit eines der zahlreichen Industrieunternehmen in Südtirol zeigten sich kürzlich die Teilnehmer an der Vollversammlung der Sektion ICT im Unternehmerverband. Im Rahmen der Veranstaltung wurde die A. Rieper AG besucht. Seit 1910 produziert das Familienunternehmen innovative Mehle und Futtermittel am Standort in Vintl.

Wie der Präsident der Sektion ICT, Peter Werth, betonte, sind die Südtiroler Unternehmen weltweit Vorreiter: „Und diese Vorreiterrolle nehmen sie in den verschiedensten Sektoren ein – von der Produktion über die industrienahen Dienstleistungen. So werden auch die Mitgliedsbetriebe unserer Sektion – 81 Unternehmen, die insgesamt über 3.100 Mitarbeitende beschäftigen – weltweit für die Qualität ihrer Arbeit geschätzt und ihre Leistungen sind gefragt: gerade in Zukunftsbereichen wie Digitalisierung oder KI ist die Zusammenarbeit zwischen IT-Unternehmen und produktiven Unternehmen entscheidend.“

Unternehmerverbands-Präsident und Gastgeber Alexander Rieper betonte, dass es gerade diese Vielfältigkeit sei, die den Verband und die Südtiroler Wirtschaft so stark mache: „Alle leisten ihren Beitrag, um Südtirol als lebenswerte und wirtschaftsstarke Region zu positionieren, in der junge Menschen Perspektiven haben und gleichzeitig der Wohlstand und damit wichtige Sozialleistungen für die Bevölkerung gesichert werden. Mit einem Anteil am BIP von rund 25% ist die Industrie ausschlaggebend für eine erfolgreiche Zukunft des Landes.“

Umso mehr gelte es deshalb, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken, so die Unternehmer bei der Vollversammlung der Sektion ICT. „Leistung ermöglichen, um eine gute Zukunft für Südtirol zu sichern, ist unser Credo“, fasst Rieper zusammen.