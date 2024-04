Vollversammlung des Südtiroler Autogewerbe 2024

Bozen – Präsident Manfred Huber eröffnete die Versammlung mit einer positiven Bilanz der jüngsten Entwicklungen: „In den letzten Jahren wurden die Bausteine für die anstehenden Projekte gelegt.“ Diese Entwicklungen beziehen sich insbesondere auf die neue Kooperation mit der Alperia-Gruppe, im Rahmen derer das Blauschild-Netzwerk den Fuhrpark Südtirol weit repariert und wartet. Eine wichtige Voraussetzung für diese Zusammenarbeit ist die zentrale Fakturierung, die erfolgreich im SAG-Büro implementiert wurde.

Die SAG arbeitet zudem an weiteren Kooperationen mit verschiedenen Institutionen, um die Synergien in der Autobranche weiter zu stärken. Ein drängendes Problem stellt derzeit der Mangel an Lehrlingen und Fachkräften dar. Hier zeigt sich jedoch ein Silberstreif am Horizont: Laut einer Statistik des WIFO aus dem Jahr 2024 ist der Kfz-Mechatroniker/in-Beruf bzw. die Arbeit am Fahrzeug der drittliebteste Beruf unter jungen Menschen. Um dieses Interesse zu fördern, hat die Blauschild-Website eine Lehrlingsbörse eingerichtet, die bereits viele Anfragen von Ausbildungssuchenden erhalten hat.

Ein weiteres Highlight der Initiativen der SAG ist das große Event im Safety Park am 4. Mai, der SAG Blue Ride, zu dem 120 Jugendliche eingeladen sind, um das Kfz-Handwerk hautnah zu erleben. Bei diesem Event können die Jugendlichen an praktischen Aktivitäten wie einer Reifenwechsel-Challenge teilnehmen, mit einer VR-Brille Autos lackieren und vieles mehr. Das kostenlose Rahmenprogramm umfasst Go-Kart-Rennen, Gratis-Burger, sowie und Musik von einem DJ. Aktuell haben sich bereits 63 Jugendliche angemeldet.

SAG-Geschäftsführer Mirko Quinz zeigt sich enthusiastisch: „Mit diesem Event erhoffen wir uns, Jugendliche für das Kfz-Handwerk zu begeistern und sie zu motivieren, eine Ausbildung zu beginnen oder als Quereinsteiger diesen Berufsweg einzuschlagen.“

Neben diesen Initiativen berichtete die Blauschild-Autoglas-Gruppe über steigende Zahlen bei der Reparatur und dem Austausch von Autoscheiben. Zudem wird jährlich der „Runde Tisch“ für Kfz-Mechatroniker/innen und Karosserietechniker/innen veranstaltet, der den Mitgliedern die Möglichkeit bietet, sich über branchenspezifische Probleme auszutauschen und gemeinsam Lösungen zu finden.

Die Vollversammlung der SAG zeigte deutlich, dass durch kooperative Anstrengungen und innovative Projekte wichtige Grundsteine für die Zukunft des Autogewerbes in Südtirol gelegt werden.