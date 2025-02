Vom Studium zum Start-up

Von: luk

Bozen – Junge Talente früh abholen, am besten dort, wo die ersten unternehmerischen Ideen sprießen. Dieses Ziel verfolgt der Start-up Incubator im NOI Techpark gemeinsam mit der Freien Universität Bozen. Und hat deshalb die Future Founder Days ins Leben gerufen. Eine Initiative, die Studierenden Einblicke in die Welt der Start-ups gibt und darin, welche Möglichkeiten sie im NOI und seinem Netzwerk finden, wenn sie sich in ihrer zukünftigen beruflichen Laufbahn dazu entscheiden, ihr eigenes Unternehmen zu gründen.

22 Teilnehmende – Studierende sowie Oberschülerinnen und -schüler – durften gestern und heute in die Welt der Start-ups eintauchen. Sie lernten innovative Jungunternehmen kennen, arbeiteten mit aufstrebenden Gründerinnen und Gründern zusammen, feilten in Workshops an eigenen Ideen und deren Potenzial und erlebten ein Pitch-Event live. „Unsere Zukunft liegt in der jungen Generation. Entsprechend wichtig ist es, junge Menschen für Entrepreneurship zu begeistern. Seit 2024 haben wir die Fakultät für Ingenieurwesen der unibz im NOI. Die räumliche Nähe auszunutzen und den Studierenden die Möglichkeiten und die Unterstützung aufzuzeigen, die wir für Start-ups und Gründungswillige bieten, ist für uns deshalb zentral“, sagt Pia Maria Zottl, Leiterin des NOI Start-up Incubator.

Nicht nur aus Südtirol, sondern aus der gesamten Euregio kamen junge Erwachsene im Bozner Innovationsviertel zusammen, um sich Einblicke ins Unternehmertum zu holen. „Wir entwickeln derzeit in der Schule ein neues Produkt, und ich sehe diese Initiative als eine großartige Gelegenheit, mein unternehmerisches Wissen zu erweitern und wertvolle Erkenntnisse für unser Projekt zu gewinnen. Der Austausch mit Gleichgesinnten und erfahrenen Mentoren und Gründerinnen hat mir geholfen, mich sowohl persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln“, zeigt sich Nikola Hristov, einer der Teilnehmenden an den Future Founder Days im NOI begeistert.

„Initiativen wie die Future Founder Days spielen eine zentrale Rolle dabei, junge Talente frühzeitig für Unternehmertum zu begeistern und ihnen Werkzeuge für die Entwicklung innovativer Geschäftsideen an die Hand zu geben“, so Alex Weissensteiner, Rektor der Freien Universität Bozen. „Die enge Zusammenarbeit von Universität, Forschung und Wirtschaft schafft ideale Voraussetzungen für die Entstehung und das Wachstum von Start-ups, stärkt die regionale Wirtschaft und trägt dazu bei, Südtirol als Innovationsstandort auch international zu profilieren.“

Die Future Founder Days werden von der EU über das Interreg-Projekt MOZART kofinanziert.