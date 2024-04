Von wegen „Brain Drain“: Südtiroler Pärchen zieht es in die Heimat zurück

Ingolstadt/Eppan – Vor einigen Wochen noch haben die beiden ihre Wohnung in Ingolstadt ausgeräumt und Koffer ins Auto gepackt. Saimon Buono und Jasmin Gross haben sich entschieden, wieder in ihre Südtiroler Heimat zu ziehen – trotz hoher Wohnungspreise und überschaubarer Gehälter, wie die Sonntagszeitung „Zett“ berichtet.

„Wir möchten hier Wurzeln schlagen“, bekräftigen der 28-Jährige und seine 26-jährige Freundin. Vor drei Jahren war das Paar nach Deutschland ausgewandert.

Damit gehören die beiden zu jenen 20 Prozent der jungen Menschen, die wieder nach Südtirol wollen. Laut einer Studie des Amtes für Arbeitsmarktbeobachtung kehren jährlich rund 1000 Unter-30-Jährige Südtirol den Rücken zu. 200 davon kommen allerdings wieder zurück.

Warum sich Saimon Buono und Jasmin Gross dafür entschieden haben, liegt unter anderem daran, dass sie sich in Südtirol wohlfühlen, aber auch an der besseren Vernetzung und an der Mehrsprachigkeit.

