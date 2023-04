Vortrag mit zwei Rheumatologen in Schlanders

Bozen – Kürzlich fand auf Initiative der KVW-Ortsgruppe Schlanders und in Zusammenarbeit mit der Rheuma-Liga Südtirol in der Aula der Mittelschule in Schlanders ein interessanter Vortrag über Arthrose und Arthritis statt. Für Schlanders erklärten sich zwei Rheumatologen, Herr Dr. Peter Matzneller und Herr Dr. Marco Masia, bereit, den Vortrag zu halten. In diesem Zusammenhang gebührt allen Rheumatologinnen und Rheumatologen, die Vorträge in Zusammenarbeit mit der Rheuma-Liga Südtirol halten, großer Dank, da sie diese Vorträge ehrenamtlich und kostenfrei in ihrer Freizeit halten.

Nach der Begrüßung durch Herrn Heinrich Fliri von der KVW-Ortsgruppe stellte die Rheuma-Liga Südtirol die umfangreiche Tätigkeit des Vereins vor. Die Rheuma-Liga Südtirol konnte mit großer Freude berichten, dass Anfang April neue Wassergymnastik-Kurse in Goldrain gestartet sind, ebenso starten in Kürze die beliebten Seelensport-Spaziergänge in Schlanders. Auch wurde mitgeteilt, dass ein Osteoporose-Kurs für den Herbst in Schlanders in Planung ist. Hierzu benötigt die Rheuma-Liga Südtirol noch eine oder einen auf diesem Gebiet erfahrenen Therapeuten, der den Kurs leitet. Bei Interesse bitte im Büro der Rheuma-Liga Südtirol melden. Herr Dr. Matzneller informierte anschließend die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den landesweiten Dienst für Rheumatologie und dessen Entwicklung und Aktivitäten, dann referierte er über das Thema Arthritis, bei der es sich um eine Gelenkentzündung handelt. Er brachte einen Verglich von drei verschiedenen Arten der Arthritis bei verschiedenem Alter. Herr Dr. Masia referierte über Arthrose, bei der es sich um eine degenerative Gelenkserkrankung handelt, deren Prozess bereits im Alter von 30 Jahren anfangen kann. Anhand von Röntgenbildern wurde der Unterschied verschiedener Gelenke, betroffen und gesund, dargestellt. Beide Ärzte wiesen auf das Therapieprogramm der Rheuma-Liga Südtirol hin, welches bei beiden Krankheitsbildern unterstützen kann. Danach standen die Ärzte noch für Fragen zur Verfügung und die Rheuma-Liga versorgte die Interessierten mit Informationsmaterial und offene Fragen wurden beantwortet.