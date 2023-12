WeihnachtsgeschÃ¤ft geht in den Endspurt

Bozen – Auch am Sonntag, 24. Dezember, gibt es in den allermeisten Geschäften die Möglichkeit, das eine oder andere Geschenk zu besorgen. „Für den Einzelhandel geht es jetzt in den Endspurt. Gerade kurz vor und nach den Festtagen nimmt das Geschäft in der Regel nochmal kräftig Fahrt auf“, meint der Präsident des Wirtschaftsverbandes hds, Philipp Moser.

Einige Tage vor Heiligabend hofft Südtirols Einzelhandel auf einen erfolgreichen Endspurt. „Unsere lebendigen Orte und Städte sind gut besucht, die Frequenzen sind hoch – auch dank der vielen kleineren und größeren Advents- und Christkindlmärkte. Diese haben vor allem Gäste aus dem restlichen Italien angezogen“, so Moser weiter.

Auch wenn das heurige Jahr die kalendarisch kürzeste Adventszeit und somit keinen Goldenen Sonntag aufweist, geht der Präsident davon aus, dass die kommenden Tage noch einkaufsreiche Tage sein werden. „Ich denke, dass die kürzere Zeit vor Weihnachten am Ende keine wesentlichen Auswirkungen haben wird. Die Menschen schenken weiterhin zu Weihnachten. Das Schenken gehört zu Weihnachten wie umgekehrt – egal, wie lange die Adventszeit ist. Während der Handel viele Entwicklungen mitmacht, hat sich hier diesbezüglich kaum etwas geändert“, sagt der hds-Präsident.

Die bevorstehenden Wochen bis zum Jahreswechsel sind entscheidend für den Erfolg des diesjährigen Geschäftsjahres. Die Woche vor dem vierten Advent und die Verkaufstage zwischen den Jahren sind für die meisten Händler alljährlich die umsatzstärkste Phase des Weihnachtsgeschäfts.