Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Weniger Pkw, aber mehr Lkw 2025 am Brenner
Zweispurigkeit und Fahrverbotstage

Weniger Pkw, aber mehr Lkw 2025 am Brenner

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 13:56 Uhr
Am Brenner fuhren 2025 weniger Pkw, aber mehr Lkw
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Am Brenner bzw. auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol sind im Jahr 2025 insgesamt weniger Fahrzeuge unterwegs gewesen als im Jahr zuvor. 13,59 Millionen Pkw, Camper, Busse und Lkw passierten die Hauptmautstelle Schönberg, wie aus Zahlen des Autobahnbetreibers Asfinag hervorging. Um rund 4,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Während der Pkw-Verkehr um sechs Prozent auf 10,85 Mio. Autos abnahm, gab es beim Schwer- bzw. Transitverkehr eine Zunahme um 2,4 Prozent auf 2,4 Mio. Lkw.

Im Jahr 2024 waren nach einem Rückgang noch 2,37 Millionen Sattelschlepper und Lkw mit Anhänger (Kategorie 4) am Brenner gezählt worden. Die Kategorie 4 entspricht laut Asfinag in etwa dem Transitverkehr, sie beinhaltet Fahrzeuge mit über 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht und vier oder mehr Achsen. Somit führten jedenfalls auch die Kapazitätseinschränkungen aufgrund des derzeit stattfindenden Neubaus der Luegbrücke auf der Brennerautobahn mit zeitweiser Einspurigkeit vorerst nicht zu einer Reduktion des Transitverkehrs.

Der überbordende Transitverkehr ist in Tirol seit Jahrzehnten Dauerthema. Im Sommer 2024 kam es zu einer weiteren Eskalation, als Italien final die bereits zuvor beschlossene Klage gegen Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wegen der Tiroler Anti-Transitmaßnahmen inklusive Fahrverboten einbrachte. Eine Entscheidung darüber stand vorerst weiter aus.

Zweispurigkeit und Fahrverbotstage

Unterdessen teilte die Asfinag am Donnerstag erneut mit, dass man das “erprobte Verkehrsmanagement” auf der Luegbrücke auch heuer fortführen werde. Sowohl in Richtung Süden als auch Norden wurden wiederum an die 180 Tage festgelegt, an denen der Verkehr mit zwei Spuren über die Brücke geführt werden kann. Trotz dieser Zweispurigkeit könne es an manchen Tagen zu deutlichen Verkehrsüberlastungen kommen. Für heuer wurden deshalb – analog zum Vorjahr – 14 zusätzliche Lkw-Fahrverbotstage für Kfz über 7,5 Tonnen eingeplant. Zusammen mit den bereits bestehenden Fahrverbotstagen in Tirol seien in Richtung Süden somit 36 Tage, in Richtung Norden 21 Tage vorgesehen.

Die Lkw-Fahrverbote gelten in Fahrtrichtung Italien an allen Samstagen vom 10. Jänner bis einschließlich 14. März, am Samstag, 28. März, sowie an allen Samstagen vom 23. Mai bis einschließlich 6. Juni bzw. an allen Samstagen vom 27. Juni bis 26. September – jeweils in der Zeit von 7.00 bis 15.00 Uhr. Ein Lkw-Fahrverbot in der Zeit von 7.00 bis 22.00 Uhr bestehe wiederum an folgenden Tagen: Am 2. April, 13. Mai, 22. Mai, 3. Juni sowie 2. Oktober.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
63
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
39
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Kommentare
33
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Kommentare
27
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 