Weniger Pkw, aber mehr Lkw 2025 am Brenner

Von: apa

Am Brenner bzw. auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol sind im Jahr 2025 insgesamt weniger Fahrzeuge unterwegs gewesen als im Jahr zuvor. 13,59 Millionen Pkw, Camper, Busse und Lkw passierten die Hauptmautstelle Schönberg, wie aus Zahlen des Autobahnbetreibers Asfinag hervorging. Um rund 4,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Während der Pkw-Verkehr um sechs Prozent auf 10,85 Mio. Autos abnahm, gab es beim Schwer- bzw. Transitverkehr eine Zunahme um 2,4 Prozent auf 2,4 Mio. Lkw.

Im Jahr 2024 waren nach einem Rückgang noch 2,37 Millionen Sattelschlepper und Lkw mit Anhänger (Kategorie 4) am Brenner gezählt worden. Die Kategorie 4 entspricht laut Asfinag in etwa dem Transitverkehr, sie beinhaltet Fahrzeuge mit über 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht und vier oder mehr Achsen. Somit führten jedenfalls auch die Kapazitätseinschränkungen aufgrund des derzeit stattfindenden Neubaus der Luegbrücke auf der Brennerautobahn mit zeitweiser Einspurigkeit vorerst nicht zu einer Reduktion des Transitverkehrs.

Der überbordende Transitverkehr ist in Tirol seit Jahrzehnten Dauerthema. Im Sommer 2024 kam es zu einer weiteren Eskalation, als Italien final die bereits zuvor beschlossene Klage gegen Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wegen der Tiroler Anti-Transitmaßnahmen inklusive Fahrverboten einbrachte. Eine Entscheidung darüber stand vorerst weiter aus.

Zweispurigkeit und Fahrverbotstage

Unterdessen teilte die Asfinag am Donnerstag erneut mit, dass man das “erprobte Verkehrsmanagement” auf der Luegbrücke auch heuer fortführen werde. Sowohl in Richtung Süden als auch Norden wurden wiederum an die 180 Tage festgelegt, an denen der Verkehr mit zwei Spuren über die Brücke geführt werden kann. Trotz dieser Zweispurigkeit könne es an manchen Tagen zu deutlichen Verkehrsüberlastungen kommen. Für heuer wurden deshalb – analog zum Vorjahr – 14 zusätzliche Lkw-Fahrverbotstage für Kfz über 7,5 Tonnen eingeplant. Zusammen mit den bereits bestehenden Fahrverbotstagen in Tirol seien in Richtung Süden somit 36 Tage, in Richtung Norden 21 Tage vorgesehen.

Die Lkw-Fahrverbote gelten in Fahrtrichtung Italien an allen Samstagen vom 10. Jänner bis einschließlich 14. März, am Samstag, 28. März, sowie an allen Samstagen vom 23. Mai bis einschließlich 6. Juni bzw. an allen Samstagen vom 27. Juni bis 26. September – jeweils in der Zeit von 7.00 bis 15.00 Uhr. Ein Lkw-Fahrverbot in der Zeit von 7.00 bis 22.00 Uhr bestehe wiederum an folgenden Tagen: Am 2. April, 13. Mai, 22. Mai, 3. Juni sowie 2. Oktober.