Wenn Bilder Verantwortung tragen

Von: mk

Bozen – Was darf ein Bild? Wem gehört es? Und wie nachhaltig ist ein Klick eigentlich? Fragen wie diese standen im Mittelpunkt eines Vormittags in Bozen – und sie zeigen: Fotografie ist längst kein rein kreatives Handwerk mehr.

Im Haus des Handwerks trafen sich Fotografinnen, Fotografen, Kreative und Content Creators, um genau darüber zu sprechen. Eingeladen zu einem Austausch, der deutlich machte, wie sehr sich das Berufsbild verändert hat – und wie komplex es geworden ist.

​Recht im Bild

Der Einstieg gehörte dem Recht. Urheberrecht, Nutzungsrechte, die Frage, was mit Bildern im Zeitalter von KI passiert – Themen, die früher Randnotizen waren, sind heute zentral. Wer fotografiert, produziert nicht nur Bilder, sondern auch Verantwortung. Und diese beginnt oft dort, wo Kreativität auf Gesetz trifft.

Wer nicht aufpasst, zahlt

Noch konkreter wurde es beim Thema Datenschutz. Sind Fotos personenbezogene Daten? Wann braucht es eine Einwilligung – und wann reicht Information? Besonders im Umgang mit Mitarbeitenden, Minderjährigen oder öffentlichen Veranstaltungen wird schnell klar: Ein Bild ist nie nur ein Bild. Es ist immer auch ein rechtlicher Rahmen.

Nachhaltigkeit ist kein Extra mehr

Dann der Perspektivwechsel: Nachhaltigkeit. Was bedeutet „Green Production“ in der Fotografie? Wie lassen sich Bilder produzieren, ohne Ressourcen zu verschwenden – und gleichzeitig eine visuelle Sprache zu entwickeln, die zu Südtirol passt? Die Diskussion zeigte: Nachhaltigkeit ist kein Zusatz mehr. Sie wird Teil des kreativen Prozesses.

Die Realität holt die Kamera ein

Am Ende fügte sich alles zusammen. Praxisbeispiele, Richtpreise, Drohnenregeln, Podiumsdiskussion – ein dichtes Programm, das eines deutlich machte: Fotografie bewegt sich zwischen Handwerk und Verantwortung, zwischen Freiheit und Rahmenbedingungen.

Alle im Bild(e)

Organisiert wurde das Event vom Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) in Zusammenarbeit mit dem hds und IDM Südtirol. Was bleibt, ist eine Erkenntnis, die über die Fotografie hinausgeht: Wer heute gestaltet, muss mehr können als gestalten. Er oder sie muss verstehen, einordnen – und Entscheidungen treffen.