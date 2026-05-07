Werte als Kompass

Von: mk

Bozen – Wie gelingt gute Führung in Zeiten tiefgreifender gesellschaftlicher, digitaler und organisatorischer Veränderungen? Dieser Frage widmete sich die Veranstaltung “Werte führen: Haltung, die den Unterschied macht” am 5. Mai 2026 in Bozen. Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten Ansätze, Erfahrungen und Erwartungen werteorientierter Führung.

Im Mittelpunkt stand die Überzeugung, dass Werte weit mehr sind als abstrakte Leitbilder. Werte geben Orientierung, schaffen Vertrauen und bilden eine zentrale Grundlage für verantwortungsvolle und wirksame Führung, hieß es beim Treffen. In einem Dialog zwischen öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft wurden unterschiedliche Perspektiven auf werteorientierte Leadership vorgestellt und diskutiert.

Alexander Steiner, Generaldirektor des Landes, unterstrich die Bedeutung einer klaren Werteorientierung in der Südtiroler Landesverwaltung. Vertrauen, Transparenz, Verantwortungsbewusstsein und Bürgerorientierung seien entscheidend, um Führung wirksam und zukunftsfähig zu gestalten. Mit einem praxisnahen Beitrag zu Führung in digitalen Zeiten zeigte Christine Vigl, Unternehmerin und Expertin für digitale Zusammenarbeit, wie werteorientierte Führung, Selbstführung sowie Klarheit in Rollen und Arbeitsorganisation auch in hybriden Arbeitswelten Orientierung und Handlungsfähigkeit ermöglichen. Einen philosophischen Zugang eröffnete Professor Ralf Lüfter von der Freien Universität Bozen, der Werte als zentrale Orientierungsgrößen mit konkreten organisatorischen Auswirkungen in der Führungspraxis einordnete. In einem Abschlussstatement hoben Benedetta Dalbosco, Präsidentin von AIDP Trentino-Südtirol, und Nicola Villa, Präsident von AIF Trentino-Südtirol, die Bedeutung solcher Veranstaltungsformate sowie die zentrale Rolle von Personalverantwortlichen und Weiterbildung für eine werteorientierte Organisationskultur hervor. Moderiert wurde die Veranstaltung von Günter Sölva, Direktor des Amtes für Personalentwicklung der Landesverwaltung.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Land Südtirol gemeinsam mit dem italienischen Berufsverband für Human Relations Manager und Personalverantwortliche AIDP, der gemeinnützigen italienischen Berufsorganisation für Trainer, Referenten, Human Relations Manager und Personalentwickler AIF und der Freien Universität Bozen.