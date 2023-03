Wichtiges Treffen der Metzgerinnen und Metzger mit Landesrat Achammer

Bozen – Die Berufsgemeinschaft der Metzgerinnen und Metzger im lvh hat sich heute mit Landesrat Philipp Achammer getroffen.

Bei dem Treffen wurden die, bei der kürzlich stattgefunden Jahresversammlung der Metzgerinnen und Metzger im lvh besprochenen Themen, an den Landesrat herangetragen. lvh-Vizepräsident Hannes Mussak konnte kurzfristig einen Termin vereinbaren und war bei dem Treffen ebenfalls anwesend. Hierbei wurde der Gesetzesentwurf zu den Hausschlachtungen besprochen. Der Obmann Klaus Kofler ebenso wie Vizeobmann Alexander Holzner der Berufsgemeinschaft waren sehr erfreut, dass die Änderungswünsche der Metzgerinnen und Metzger hier eingebracht wurden.

„’If you can dream it, you can do it’: Nach diesem Motto möchte ich in unserer Berufsgemeinschaft für Innovation sorgen und mittelfristig auch Wege beschreiten, die auf den ersten Blick vielleicht unkonventionell wirken”, so der Obmann Klaus Kofler. Dazu gehört auch bei den Hausschlachtungen eine Reduzierung der Schlachtmenge, sowie Tierschutzbestimmungen und das Verbot dieses Fleisch in den Handel zu bringen. Der Vorschlag des Berufsbeirates, der auch von den Tierärzten unterstützt wird, wäre, dass zumindest die Schlachtung der Großvieheinheiten an den Schlachthöfen durchgeführt werden sollte. Seit einiger Zeit wird dies mit den zuständigen Ämtern diskutiert.

Bei dem Treffen wurde auch über die Qualitätssiegel in der Fleischbranche gesprochen. Die Qualitätsmarke Südtirol sei auch für neue Fleischprodukte möglich. Eingehend wurde dies bereits für die Kaminwurzen bei der Jahresversammlung der Metzgerinnen und Metzger erörtert. Das Fleisch solle, aus Gründen der Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit beim Konsumenten, aus Südtirol kommen. Die Auflagen für die Einführung von Qualitätsmarken sind dabei für kleine Metzgereien viel aufwendiger als für große industrielle Betriebe. Der Kunde schätzt aber den Einkauf beim lokalen Metzgereibetrieb seines Vertrauens, im Sinne der Nachhaltigkeit, der Herkunft und Qualität. So bieten einige Metzger/innen auch bereits vegane Produkte an. Der Einkauf beim Metzgereibetrieb ist also für alle Familienmitglieder möglich, auch bei verschiedenen Ernährungstrends oder auch Allergien.

lvh-Vizepräsident Hannes Mussak dankte abschließend Landesrat Achammer für das kurzfristig erfolgreich organisierte Treffen und seine erfolgreichen Interventionen.