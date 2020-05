Wiederbeginn Tagesmuttersdienst

Bozen – Die Öffnung der Kleinkind-Betreuungsdienste steht bevor. Dabei soll für das Wohl von noch kleinen Kindern gesorgt werden.

“Die Auswirkungen des Corona-Virus waren gerade für Kinder und Familien groß. Unter welchem großen Druck gerade Familien mit kleinen Kindern nach zwei Monaten ohne Betreuung stehen, ist bekannt. Kinder brauchen soziale Kontakte, das gemeinsame Spielen, Austoben und Lernen in der Natur und Eltern müssen nun wieder ihrer Arbeit nachgehen und die Kleinsten in guten Händen wissen. Die Sozialgenossenschaft Mit Bäuerinnen lernen wachsen leben hat alles in Bewegung gesetzt, um die Öffnung trotz der hohen Sicherheitsauflagen zu ermöglichen. Das gesamte Team hat tatkräftig zusammengearbeitet, um den Tagesmüttern die vorgeschriebenen Masken, Fiebermesser, Desinfektions- und Reinigungsmaterial termingerecht vor Betreuungsbeginn auszuhändigen. Die Tagesmütter der Sozialgenossenschaft Mit Bäuerinnen lernen wachsen leben betreuen Kinder aus insgesamt 93 Gemeinden Südtirols. Tagesmütter und Eltern wurden pädagogisch auf den Neustart vorbereitet. Zwei Monate ohne Kontakt zu anderen Kindern sind eine lange Zeit für die Kinder und für deren Entwicklung. Eine Zeit, die nicht wieder aufgeholt werden kann. Umso wichtiger ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Tagesmutter, um den stufenweisen Prozess zur Öffnung so zu gestalten, dass die Kinder weniger Angst haben und gestärkt von dieser Ausnahmesituation herauskommen. Um die Betreuung so ‘normal’ wie möglich zu gestalten, werden die Vorgaben, welche für die Sicherheit von jeden einzeln wichtig sind in dieser Zeit spielerisch eingebaut. Das Händewäschen wird in einem Lied oder Gedicht verpackt und so spielerisch zur Selbstverständlichkeit. Die Betreuung findet so viel wie möglich im Freien statt und orientiert sich in dieser Phase mehr denn je auf das Konzept der naturnahen Kinderbetreuung. In der Natur hat das Kind eine Vielfalt an Möglichkeiten das zu finden, was es in seiner Entwicklung gerade braucht”, führt die Präsidentin, Maria Hochgruber Kuenzer, aus.