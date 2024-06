Wiener Linien schlossen X-Account

Von: apa

Die Wiener Linien haben am Montag ihren X-Account geschlossen. “Twitter/X hat sich in den vergangenen Monaten immer weiter zum Schlechteren verändert. Botfarmen manipulieren die Interaktionen auf der Plattform, Hassrede nimmt zu, Fake News werden ungehindert verbreitet – und die Twitter-Verantwortlichen gehen kaum bzw. nicht dagegen vor”, hieß es seitens der Wiener Linien. Fahrgäste werden nun per App und Homepage informiert.

Während Twitter/X für anfänglich eine gute Möglichkeit für die Wiener Linien gewesen sei, Fahrgäste schnell über Einschränkungen zu informieren, konnten nun mit der WienMobil-App und den Betriebsinformationen auf der Website “bessere Alternativen” geschaffen werden. “Unser Öffi-Content emotionalisiert und polarisiert. Konstruktive Diskussionen dazu sind für uns auf dieser Plattform kaum mehr möglich. Unsere #Servicetweets gehören damit der Vergangenheit an”, so die Wiener Linien.