Winterschlussverkauf in Südtirols Tourismusorte hat begonnen

Bozen – In den 15 Südtiroler Tourismusorten Tiers, Kastelruth, Ritten, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei und Corvara, Stilfs, Kurzras, Reschen, St. Valentin auf der Haide ist in diesen Tagen – am 24. Februar – der diesjährige Winterschlussverkauf begonnen und endet am 23. März 2024.

„Es gibt viele Faktoren – wie das Wetter oder das Gästeaufkommen mit ihrem Ausgabeverhalten -, die das Ausverkaufsgeschäft stark beeinflussen können. Das Winterwetter in diesen Tagen und die winterliche Landschaft schaffen nun gute Voraussetzungen für einen guten Start und einen steigenden Absatz bei gewissen Artikeln. Das erste Wochenende war gut frequentiert. Und auch der Starttermin nach der Faschingswoche passt“, zeigen sich der Präsident des Wirtschaftsverbandes hds, Philipp Moser, und der Sprecher der Fachgruppe Fashion im hds, Markus Rabanser, erfreut.

Der Wirtschaftsverband hds ist von der Bedeutung und den Vorteilen fixer Schlussverkaufstermine auch in den Tourismusgemeinden nach wie vor überzeugt. „Sie sorgen für Transparenz und Klarheit. Außerdem geht es darum, eine gleiche Ausgangsposition für kleine und große Handelsbetriebe zu schaffen, unabhängig von der Werbeleistung,“ erklärt hds-Präsident Moser. Der Winterschlussverkauf in allen anderen Gemeinden Südtirols hingegen ging bis 10. Februar.

„Der Winterschlussverkauf ist ein entscheidender Faktor für die lokale Wirtschaft in den hochtouristischen Orten. Er ermöglicht es Einzelhändlern, Platz für neue Kollektionen zu schaffen und gleichzeitig den Kunden hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen anzubieten“, betont abschließend Fashion-Präsident Rabanser.