Wirtschaftswissenschaftler spricht über UN und Zukunftsstrategien

Von: mk

Bozen – Prof. Jeffrey D. Sachs, Universitätsprofessor und Direktor des Center for Sustainable Development an der Columbia University, hat bei einem Südtirol-Besuch mit Landeshauptmann Arno Kompatscher über globale Herausforderungen und die Bedeutung nachhaltiger Entwicklung gesprochen.

Prof. Sachs war der Berater von drei UN-Generalsekretären und dient derzeit als SDG-Advocate unter Generalsekretär António Guterres. Er hatte maßgeblich zur Formulierung und Umsetzung der “Sustainable Development Goals” (SDGs) der Vereinten Nationen beigetragen. Im Gespräch erläuterte er fünf Kernthesen, die beitragen, die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN, zu erreichen. Die UN-Mitgliedsstaaten hatten 2015 die Ziele verabschiedet. Diese setzen sich auch das Ziel, die Armut zu beenden, den Planeten zu schützen und Wohlstand für alle zu fördern. Bis 2030 sollen spezifische Ziele erreicht werden.

Prof. Sachs erklärte im Gespräch mit Kompatscher zudem, dass für eine nachhaltige Entwicklung eine globale Finanzierung insbesondere von Bildung, Gesundheitsversorgung, erneuerbaren Energien und digitaler Infrastruktur notwendig sei.

Um Frieden herzustellen und zu sichern, bedürfe es angesichts des Machtwettbewerbs besonders zwischen den USA, Russland und China eines stärkeren, von der UN geführten Systems zur Regulierung internationaler Beziehungen.

Bezüglich neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz und Biotechnologie fordert Prof. Sachs Transparenz und einer verantwortungsvollen Verwaltung, um den öffentlichen Nutzen zu maximieren. Globale Finanzierungsmechanismen seien für den Zugang aller zu hochwertiger Bildung notwendig.

Als fünfte These fordert der Wissenschaftler eine repräsentativere und besser finanzierte UN, die nicht mehr von wenigen mächtigen Ländern abhänge. Er schlug internationale Steuern vor, um die finanzielle Stabilität der UN zu gewährleisten und eine parlamentarische Versammlung einzuführen, die alle Völker repräsentiert.

Sachs referierte dann vor Geladenen über den Gipfel “Summit of the Future” (SOTF), der am 22./23. September bei den Vereinten Nationen stattfindet. Dieser Gipfel, initiiert von Guterres, will globale Kooperation fördern. “Der SOTF bietet Gelegenheit, an globalen Lösungen zu arbeiten, die für eine nachhaltige Entwicklung im 21. Jahrhundert notwendig sind”, erklärte Prof. Sachs. Kompatscher unterstrich: “Die Welt ist komplex und tief miteinander verbunden, und nur durch Zusammenarbeit können wir die Herausforderungen meistern.”