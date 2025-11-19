Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Wohnraum leistbar gestalten
Wirtschaft und Politik im Austausch

Wohnraum leistbar gestalten

Mittwoch, 19. November 2025 | 12:10 Uhr
IMG_5195
swr
Schriftgröße

Von: mk

Klausen – Die jüngste Sitzung des Bezirksausschusses Eisacktal/Wipptal des Südtiroler Wirtschaftsrings fand in der Kellerei Eisacktal in Klausen statt. Bezirkspräsident Hartmut Überbacher begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und betonte die Wichtigkeit eines regelmäßigen und fachlich fundierten Austauschs zwischen Wirtschaft und Politik. SWR-Präsident Sandro Pellegrini richtete anschließend Grußworte an die Anwesenden und hob hervor, dass komplexe Zukunftsthemen wie Wohnen nur im engen Schulterschluss aller relevanten Akteure lösbar seien. Im Anschluss stellte Obmann Peter Baumgartner die Entwicklung, Organisation sowie die erfolgreiche Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie der Kellerei Eisacktal vor.

Im Mittelpunkt der Sitzung stand der Austausch mit Landesrat Peter Brunner, der die Schwerpunkte und Lösungsansätze der aktuellen Wohnreform 2025 präsentierte. Dabei unterstrich er, dass die Reform ein konkretes Maßnahmenbündel beinhaltet, um leistbaren Wohnraum für die einheimische Bevölkerung langfristig sicherzustellen. Zu den vorgesehenen Handlungsfeldern zählen ein klar definierter, preislimitierter Wohnbau in Kooperation zwischen öffentlicher Hand und Bauträgern sowie neue und zielgerichtete Fördermechanismen für Eigentum und Mietmodelle. Zudem wurde ein vereinfachter Zugang zu zinsbegünstigten Darlehen genannt.

Neben den Maßnahmen der Wohnreform wurden vom Landesrat auch zusätzliche Initiativen und Förderungen vorgestellt. Hierzu gehören die stärkere Nutzung und Förderung energetischer Sanierungen bestehender Bausubstanz sowie der Grundgedanke „Braun vor Grün“, um den zusätzlichen Bodenverbrauch nachhaltig zu reduzieren.

„Leistbares Wohnen gelingt nur, wenn Politik, Wirtschaft, Gemeinden und Bauträger gemeinsam handeln. Die Wohnreform 2025 bietet konkrete Lösungen und ist ein wichtiger Schritt, um jungen Menschen, Familien und Arbeitnehmenden eine Zukunft in Südtirol zu ermöglichen“, sagte Landesrat Brunner.

Bezirkspräsident Überbacher unterstrich die Bedeutung klarer Rahmenbedingungen, Planbarkeit und Umsetzung. „Die Herausforderungen am Wohnungsmarkt sind vielfältig, aber lösbar. Was wir brauchen, sind praktikable, verständliche, zeitnahe und mutige Maßnahmen, die in der Realität funktionieren – und keine zusätzlichen Hürden. Wir als Wirtschaftsring sind bereit, unseren Beitrag zu leisten, unsere Expertise einzubringen und konstruktiv mitzuwirken“, betonte Überbacher.

Auch SWR-Präsident Pellegrini verwies auf die gemeinsame Verantwortung aller Akteure: „Wirtschaft, Politik und Gemeinden müssen an einem Strang ziehen – nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Die Wirtschaft bringt Know-how, Innovationskraft und Projektfähigkeit mit; die Politik sorgt für Planungssicherheit, Fairness und verlässliche Umsetzung. Nur so können wir nachhaltig Wohnraum schaffen, der für die Menschen leistbar bleibt.“

Der Südtiroler Wirtschaftsring begrüßte im Plenum die Bereitschaft zum kontinuierlichen Austausch und plädierte für eine systematische Einbindung wirtschaftlicher Expertise in Entscheidungsprozesse, damit gesetzliche Regelungen effizient, praxistauglich, finanzierbar und rechtssicher umgesetzt werden können. Abschließend dankten die Teilnehmenden der Kellerei Eisacktal für die Gastfreundschaft und hoben die Relevanz eines langfristig angelegten, faktenbasierten und lösungsorientierten Dialogs hervor.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Kommentare
45
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Kommentare
42
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Kommentare
25
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Kommentare
21
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Bewaffneter Mann verwüstet Pizzeria in Sterzing
14
Bewaffneter Mann verwüstet Pizzeria in Sterzing
Anzeigen
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 