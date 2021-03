zebra. gibt nicht auf

Bozen – Der Lockdown geht weiter, zebra. auch: neue Ausgabe in 67 „zebra.shops“ erhältlich.

Auch dieses Mal startete die Straßenzeitung mit Ungewissheit in den neuen Verkaufs-Monat. Bis zum letzten Moment war nicht klar, ob die aktuelle Ausgabe auf der Straße verkauft werden würde oder nicht. Seit vergangenem Samstag ist es Gewissheit: Solange die Gemeinden nicht verlassen werden dürfen, wird die Straßenzeitung zebra. der OEW-Organisation für Eine solidarische Welt weiterhin in den mittlerweile im ganzen Land verteilten Partner-Geschäften und über Postversand an den Mann und die Frau in Südtirol gebracht. Die Liste der aktualisierten Geschäfte ist hier zu finden: www.oew.org/zebrashops.

Die Situation der Verkäuferinnen und Verkäufer

Die Stimmung im Verkaufs-Team ist am Boden und alle Beteiligten am Projekt leiden unter dem zunehmenden Druck, der mit jedem Tag, an dem die Zeitung nicht auf der Straße verkauft werden kann, zunimmt. Sozialarbeiterin Patrizia Insam ist täglich mit Verkäufern in Kontakt, die ihre Sorgen und Befürchtungen mit ihr teilen. Sie sagt: „Die über 60 Verkäufer hatten sehr gehofft, dass sie noch im März wieder ihrer Tätigkeit nachgehen könnten, die prekäre Situation, in der viele dieser Menschen leben, hat sich noch einmal deutlich verschärft. Deshalb ist der Rückhalt und die Unterstützung durch die Leserschaft jetzt und immer noch fundamental – menschlich wie finanziell.“

Dank der Spenden kann den Verkäufer derzeit ein bescheidenes Überbrückungsgeld ausbezahlt werden, mit dem die nötigsten Ausgaben des Alltags gedeckt werden können. Auch größere Probleme wie medizinische Ausgaben und Mieten, die nicht mehr beglichen werden können, werden durch das Sozialprojekt abgefedert.

zebra weiterhin nur in “zebra.Shops”

Von Laas bis Innichen, von Gossensaß bis Neumarkt: Solidarische Einzelhändler*innen in ganz Südtirol, die trotz des Lockdowns geöffnet haben, bieten derzeit die neue März-zebra. in ihren Läden gegen Spende an. Neben den Weltläden (in Bozen, Neumarkt, Lana, Meran, Latsch, Gröden, Kastelruth, Klausen, Brixen, Sterzing, Bruneck, Sand in Taufers, Toblach und Leifers) gibt es die Zeitung bisher auch in folgenden Geschäften: Bäckerei Riedl Glurns, Bioexpress Algund, Konsumgenossenschaft Laas, Unverpockt Naturns, Optik Maia Meran, Alte Mühle Buchhandlung Meran, Pro Natura Bozen Gries, Triade-Biofachgeschäften in Bozen, Kaltern, Neumarkt), Gärtnerei Schullian Bozen, Textilreinigungen Daisy Clean Bozen, Gärtnerei Platter Eppan, Bäckerei Sellemond Feldthurns, Hofladen Vintlerhof Milland, Gärtnerei Winkler und Rebellion Food & More Brixen, im s’Gartl Obst & Gemüse, Hofer Market, Gschwenter Lebensmittel und Blumenecke in Sterzing, Apotheke Hell Gossensaß, Metzgerei Ploner Lajen, Apotheke Jenesien, Lebensmittel Tinkhauser St. Georgen, Bäckereien Stampfl (Mühlbach, Rodeneck, Meransen, Villanders, Brixen), Gärtnerei Grünes und Co. Bruneck, Brimi Shop & Bar Vahrn, landesweit alle Filialen von Audiovita. Weitere Läden sind jederzeit willkommen „zebra.Shop“ zu werden und sich unter zebra@oew.org zu melden.

Die März-Ausgabe im Zeichen des Spiels

In der neuen Ausgabe der Straßenzeitung geht es um etwas, das gerade in den Zeiten der Pandemie für viele Menschen an Bedeutung gewonnen hat: Das Spiel. Dazu hat das Redaktionsteam Spielpädagoge und Spielerfinder Hannes Waldner porträtiert, sich nach originellen Spielmöglichkeiten und Wortspielen umgesehen, einen Reporter unzähliger Fußballspiele interviewt und auch die Schattenseiten des Spieles beleuchtet: die Spielsucht.

Post-Zustellung und Spenden weiter möglich

Wer derzeit keinen zebra.Shop um die Ecke findet, kann zebra. durch eine Überweisung auf das zebra-Notfallkonto bei der Raiffeisenbank (OEW, Iban: IT 68 S 08307 58221 000300004707; Überweisungsgrund: zebra) von mindestens zehn Euro auch „online“ bestellen.

Die OEW stellt zebra. nach dem Überweisungseingang per Post zu.

Alle weiteren Informationen zu den zebra.Shops, Postzustellung und Unterstützungsmöglichkeiten: www.oew.org/zebrashops, zebra@oew.org, 0472 208204